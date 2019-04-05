Реже обращаются в больницу: Ученые назвали главные причины мужской смертности

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Специалисты из ВОЗ выпустили свои ежегодный отчет. Как выяснилось, женщины живут дольше мужчин, особенно в странах с высоким уровнем жизни.

Ученые назвали главные причины мужской и женской смертности в различных странах. Этот доклад примечателен тем, что ВОЗ впервые разделила причины смертности у мужчин и женщин. Как отмечается, подробная стратификация даст понимание причин, которые приводят к смертности.

В частности, эксперты ВОЗ отметили 40 основных причин, приводящих к сокращению продолжительности жизни. И по 33 пунктам во всем мире «лидировали» мужчины. По мнению экспертов, к такому разрыву привело разное отношение к своему здоровью у мужчин и женщин. Так, при одних и тех же симптомах мужчины реже обращаются за медицинской помощью в больницу. А если и обращаются, то лишь тогда, когда болезнь прогрессирует. В качестве примера приводятся страны с эпидемией ВИЧ, где мужчины реже сдают соответствующие анализы и получают доступ к терапевтическому лечению.

В Швеции, известной высоким уровнем жизни, продолжительность жизни женщин составляет 83,5 года, а мужчин – лишь 79,5 года. Если ранее такую разницу можно было обусловить тяжелым физическим трудом, то сейчас и мужчины и женщины чаще работают в одних условиях. Более того, даже самцы приматов – не работающие вовсе – тоже живут меньше самок.

Согласно последним данным, российские женщины переживают мужчин в среднем на 13 лет. Традиционно, такую разницу объясняют зависимостью от табака и употреблением алкоголя, к которым мужчины более склонны. Но у науки на сей счет иное мнение. В помощь снова приходят приматы, которые не склонны к пагубным привычкам, но самцы, тем не менее, живут меньше самок.

Ученые предполагают, что причина такой разницы - мужской гормон тестостерон. Этот гормон делает мужчин в молодости сильными и активными, но за это приходится платить повышенным риском развития сердечно-сосудитых заболеваний. Еще одной причиной меньшей продолжительности мужской жизни может служить хромосомный набор. У женщин имеется две Х-хромосомы, которые могут «заменять» друг друга в случае сбоев. А мужчины – с X и Y-хромосомой – такой возможности не имеют. Когда клетки начинают функционировать с нарушениями, у мужского организма меньше шансов противостоять этим процессам.

Как бы там ни было, а точного ответа на этот вопрос нет. И все имеющиеся гипотезы, выдвигаемые наукой, не имеют достаточных оснований.