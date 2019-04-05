«Таксисты нагнут систему»: Ноу-хау «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в сфере заботы о водителях может с треском провалиться

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Для эффективной работы сервисов таксисты предлагают свою помощь.

Появившаяся накануне новость о том, что «Яндекс.Такси» и их ближайшие коллеги собираются крепко взяться за безопасность пассажироперевозок, наделала много шума в скромной таксистской среде. Напомним, что главная забота проявится в том, что умные системы запретят водителям перерабатывать – их максимальный рабочий день составит 8-9 часов. Эта мера призвана исключить усталость водителей и вытекающие из этого последствия.

Впрочем, сами таксисты не против работать меньше, но не ценой своей зарплаты. Изучив опубликованные данные о вводимой автоматизированной разработке, матёрые «бомбили» предполагают, что быстро «нагнут» ноу-хау от «Везёт», Ситимобил» и «Яндекс.Такси».

Ожидается, что система не будет защищена от обмана. Водители смогут иметь несколько аккаунтов, изменять имена и так работать больше и даже обходить блокировки. Ведь ранее службами не было заявлено о введении какого бы то ни было слежения за таксистами.

Проект может с треском провалиться и по банальной причине. Ожидаемое уменьшение зарплаты заставит многих водителей покинуть раскрученные сервисы и податься в мелкие конторы. Тем не менее, они предлагают гигантам в сфере пассажироперевозок более простое решение наступающих проблем – просто сделать тарифы выгодными для водителей, и переработки исчезнут сами собой.