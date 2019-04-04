Тонкая талия - тонкий кошелёк: На «обдирающий» план Брежневой не повелись фанаты

Вчера, 21:15

Проект Веры «Могу без сахара» оказался на грани провала из-за экономных подписчиков.

Вере Брежневой давно надоело быть просто певицей, и она уже несколько лет активно принимает участие в разнообразных проектах, как благотворительных, так и коммерческих. На этот раз она объединилась вместе с Урсулой Ким и начала марафон «Могу без сахара», о чем сообщила на своей официальной странице в Instagram. Такой план мог принести достаточно много прибыли артистке, если бы не оказался настолько «обдирающим».

Дело в том, что авторы предлагают подписчикам три пакета: бесплатный ознакомительный, премиум за 2500 рублей и ВИП за 10 000 рублей. И абсолютное большинство подписчиков решили, что тонкая талия не стоит «тонкого кошелька» и выбрали именно ознакомительный тип марафона, не повелись на обратную связь и задания повышенного уровня посчитали ненужными.

Видимо, реклама не удалась и стоимость слишком завышена, поэтому, если условия проекта не изменятся, он, скорее всего, окажется на грани провала. Ведь бесплатно работать ни Вера, ни Урсула не будут.