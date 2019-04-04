«Выкуси, Россия!»: Зеленский может оказаться техническим кандидатом Порошенко

Вчера, 21:19

Перед финальным голосованием комик просто «сольет» свой электорат действующему президенту, предположил один из российских политологов Николай Платошкин.

Меньше трех недель осталось до того, как Украина выберет нового президента, и выбор у народа невелик. Или набивший оскомину олигарх Порошенко, или шоумен Владимир Зеленский, которого многие считают обычным клоуном и ставленником банкира Игоря Коломойского.

По мнению политтехнолога Николая Платошкина, директор студии «Квартал 95» буквально «порвал» своего оппонента, разрыв голосов в первом туре колоссальный, но теперь он сознательно «сливается».

Можно предположить, что комик просто новичок в политических играх, однако Зеленский, при всей своей политической «зелености», уверенно выиграл первый тур, а действующий президент буквально вырвал билет во второй тур у своей соперницы Тимошенко. И на том успокоился. На выпады Владимира Александровича он реагирует вяло и с насмешкой. В его ответном ролике не было изюминки. Порошенко даже не старался, как следует «укусить» оппонента, и это наталкивает на мысль, что Петр Алексеевич не боится конкурента. Этому может быть два объяснения: либо действующий лидер недооценил политический талант шоумена, либо он уверен в своей победе по другим причинам.

Не исключено, что Зеленский может оказаться техническим кандидатом, втайне преследующим интересы Порошенко. Он выглядел «пророссийским» кандидатом, за которым пошло русскоязычное население Украины, но теперь яростно отрицает свою связь с Кремлем, дескать «Выкуси, Россия!». Часть избирателей от него уйдет и, возможно, в никуда.

Такой запутанной многоходовкой Петр Порошенко возможно решил отнять электорат у Юрия Бойко из оппозиционной партии «За жизнь». Главной же задачей было выдавить из гонки Юлию Тимошенко. И тут Петр Алексеевич проявил завидную смекалку. Он зарегистрировал своего технического кандидата Юрия Викторовича Тимошенко, который в списках указывался, как Тимошенко Ю.В. Мелкий шрифт, который расшифровывал информацию о кандидате, читали не все. И однофамильцу Юлии Владимировны достались те полтора процента голосов, которые обеспечили бы ей участие во втором туре.

Теперь электорат Тимошенко достанется действующему лидеру, и если даже Зеленский действительно стремится к власти, то получить ее ему будет не так просто, как кажется.