«Полиция Нибиру»: Прокуратура Екатеринбурга ловит НЛО, а не преступников

Сегодня, 19:11

Местные правоохранительные органы, вероятно, страдают от того, что называют «синдромом безделья».

Даже особо не вникая, все знают прописную истину – полиция должна ловить преступников, однако сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга решили сломать устоявшуюся формулу и теперь ловят НЛО. Как бы абсурдно это не звучало, но это действительно так, о чем сообщили сотрудники пресс-службы уральской транспортной прокуратуры. По имеющимся сведениям, замечен неопознанный летающий объект, который и стали преследовать сотрудники полиции. То, что занимаются они, скорее, тем, что подходит для сценария «Секретных материалов» полицейских не остановило.

Как сообщили в пресс-службе новоявленной «полиции Нибиру», заметил объект изначально экипаж рейса Ташкент – Екатеринбург. Вероятно, желая найти внеземную форму жизни первыми, полицейские бросили все свои будничные задачи и полностью сосредоточились именно на псевдо-НЛО.

Тем не менее, транспортной прокуратуре произошедшее вовсе не показалось чем-то не заслуживающим внимание, а потому они взялись проверять произошедший инцидент, по всей видимости, подозревая возможность контакта цивилизаций. Остается лишь надеяться, что много времени на данный инцидент служители закона тратить не будут, а сосредоточатся на своих непосредственных обязанностях.