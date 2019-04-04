Сгори, но выучи: Учительница наказала школьника за правильную реакцию при пожарной тревоге

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Мальчик выбежал на улицу, классный руководитель не поняла юмора - вызвала родителей в школу.

Снова учителя поражают родителей и коллег своим цинизмом. Учительница наказала школьника за правильную реакцию при пожарной тревоге. Но по мнению учительницы, все должны были сидеть на своих местах. Только один мальчик сделал так, как всегда учили.

На одном из популярных форумов, мужчина рассказал историю о том, как классный руководитель сына вызвала его в школу за «нарушение дисциплины». Пожаловалась на сорванца, что тот во время второго урока вдруг сорвался и выбежал на улицу. При этом порекомендовала отцу «научить ребёнка дисциплине и послушанию». Только после того, как отец позвал ребёнка и попросил объяснить поведение - всё стало на свои места.

Мальчик рассказал, что услышал пожарную тревогу и выбежал на улицу, как этого и требует инструкция. Однако учительница не оценила знаний мальчишки и наказала его строгим замечанием и вызовом родителей в школу. Отец не смог молчать в такой ситуации и высказал своё мнение по поводу того, что он думает о действиях учительницы ребёнка, на что та ответила, что хотела бы видеть маму мальчика, раз отец такой «неадекватный». Однако мать ребёнка не смогла бы прийти в школу, потому как погибла при пожаре в 2014 году. Комментарии пользователей разразились гневом.

Неужели учителя в школах могут действовать по принципу «сгори, но выучи»? Ведь хорошо, что это была учебная тревога. Ведь мог произойти настоящий пожар, а учительница не пустила бы детей - произошла бы страшная трагедия. Ещё свежи воспоминая о трагедии в «Зимней Вишне» в Кемерово. Похоже, что некоторые забыли или слишком переоценивают свои возможности перед лицом опасности и угрозы десятков детских жизней.