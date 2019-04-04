После Земли – в космос: «Чугунные астероиды» помогут человечеству пережить апокалипсис

Вчера, 21:00

В 2022 году NASA планирует начать подробное изучение загадочного астероида Психея, относящегося к металлическим космическим объектам. Американские ученые предполагают, что он образовался в результате застывшей железной лавы, извергающейся из местных вулканов.

В 21 веке ресурсы Земли добываются человеком с особенной жадностью. Ученые предполагают, что полезные ископаемые в ближайшем будущем станут большим дефицитом. После того, как с родной планеты нечего будет выжимать, человечество начнет опустошать ресурсы соседних планет и небесных тел. Металл всегда имел, и будет иметь важное значение, однако железо, необходимое для производства различных сплавов, тоже находится в списке исчерпываемых ресурсов. На выручку человеку могут прийти металлосодержащие астероиды класса М. Самым известным из них считается Психея, который NASA собирается освоить в 2026 году, отправив через несколько лет специальный зонд.

Палеонтологи из Соединенных Штатов выразили мнение, что астероиды класса М образовались вследствие вулканической активности. Раньше, Психея и подобные астероиды состояли только из жидкого раскаленного ядра, которое постепенно затвердевало снаружи. В дальнейшем на Психее образовались вулканы, из которых под давлением вырывалась смесь железа и углерода, известная человеку как чугун. Растекаясь по поверхности, он затвердевал и формировал рельеф астероида. Более подробную картину ученые смогут получить только с прибытием на место зонда NASA. Если люди смогут освоить добычу полезных ископаемых с Психеи, то «чугунные астероиды» помогут человечеству пережить апокалипсис, вызванный дефицитом ресурсов. После Земли придется отправиться в космос.