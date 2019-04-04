«Перестаньте обогащаться за наш счет!»: россияне начали подписывать петицию об отмене внутрибанковской комиссии

Сегодня, 14:50

Созданная электронная петиция была положительно воспринята гражданами РФ. На данный момент насчитывается 1600 подписей.

Все люди в мире привыкли пользоваться банковскими услугами, совершая самые разнообразные операции: открытие накопительного счета, взятие кредита или оплата слуг. Право на единое экономическое пространство закреплено в Ст.8 Конституции РФ.

Но следует отметить, что в системе есть не совсем приятная мелочь: за перемещение финансов внутри банка снимается определенная денежная комиссия. Клиенты вынуждены требовать: «Перестаньте обогащаться за наш счет!».

Перевод денежных средств в другой регион обходится в 1%, но не более 1 000 рублей. Учитывая мнения специалистов, данная деятельность является недопустимой.

Поэтому, россияне начали подписывать петицию об отмене внутрибанковской комиссии. По мнению автора, это позволит обеспечить надлежащий уровень защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и восстановит конституционное право на свободную деятельность.

Большинство россиян поддерживают данную инициативу. А как отреагирует банковская система будет видно чуть позже.