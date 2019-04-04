Сами не в курсе: Росстат не смог объяснить Кремлю данные по уровню жизни россиян

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Вертлявость - умение не отвечать на поставленный вопрос. Именно это умение и применил Росстат отвечая на вопрос Пескова о трудностях жизни россиян.

Недавно ведомство опубликовало результаты, согласно которым 79% россиян испытывают те или иные финансовые трудности. А более половины жителей страны не могут себе позволить непредвиденные расходы в виде срочного ремонта, экстренного лечения или покупки предметов длительного пользования, таких в России 53%.

После публикации данных, статистическому ведомству тут же задали вопросы сверху. Но Росстат не смог объяснить Кремлю данные по уровню жизни россиян. Похоже, что в ведомстве и сами не в курсе происходящего и откуда такие цифры получились. Иначе никак не объяснить тот ответ, который сотрудники службы дали Пескову.

Куча непонятных формулировок и данных прошлых лет. Но ответа на самый главный опрос: «Почему такие ужасающие цифры?», - так никто и не дал. В ведомстве пояснили, что они опираются на данные прошлых лет, что даже есть тенденция роста уровня жизни.

Однако факты - самая упрямая в мире вещь, и с ней не поспорить. Фактом остаётся то, что миллионы россиян не могут позволить купить всем членам семьи две пары обуви, по одной на сезон. Как и то, что миллионы не могут позволить себе питаться раз в два дня мясом или рыбой, а также половина страны не может позволить отпуск вне дома.

На все вопросы, которые касаются причин такого положения - Росстат так и не дал ответы. Однако ещё зимой заявил, что прекращает публиковать уровень доходов россиян каждый месяц, лишь раз в квартал. И на фоне того, что в течении 5 лет падают реальные доходы российских граждан, в ведомстве приняли решение сменить систему расчёта доходов. Всё это очень похоже на пословицу о зеркале и кривой роже.