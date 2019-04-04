Эксперт: НЛО - это «машины путешествия во времени» созданные людьми в будущем

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Создали их не инопланетяне, а само человечество, подчёркивает профессор антропологии.

Профессор антропологии и автор книг Майкл П. Маастерс не один года изучает прошлое человечества. Но его новые открытия и предположения заставляют иначе посмотреть на мир. Эксперт заявил, что НЛО - это «машины путешествия во времени» созданные людьми в будущем. «Летающие тарелки» и другие предполагаемые космические корабли посещают Землю не со звезд, а из будущего человечества.

«Феномен может быть в том, что наши собственные дальние потомки возвращаются во времени, чтобы изучать нас в своем собственном эволюционном прошлом», - уверен эксперт.

По словам доктора Мастерса, десятилетия наблюдений и встреч НЛО это не выдумки, ведь «пришельцы» это люди в будущем. Заявления о похищениях инопланетянами и медицинские осмотры, по его мнению, доказывают, что путешественники во времени из будущего - такие же антропологи, как и он сам. Большинство людей, которые утверждают, что были свидетелями посещения Земли гуманоидами, описали инопланетян с невероятной технологией. Доктор Мастерс называл этих учёных, путешествующих во времени, «внеземными» или далёкими потомками людей. Антрополог, который специализируется на наблюдениях НЛО, сказал, что эти встречи могут быть объяснены с научной точки зрения, даже если скептики не могут принять такую вероятность.

«Внеземной мир повсеместно описывается как двуногий, вертикально идущий, по пять пальцев на каждой руке и ноге, двусторонняя симметрия, что у них два глаза, рот и нос, они могут общаться с нами на нашем собственном языке», - говорит исследователь.

Антрополог исследовал эту «дикую» теорию в своей книге «Идентифицированные летающие объекты». Книга утверждает, что будущие учёные путешествуют назад во времени, чтобы учиться и лучше понимать людей из прошлого.

«Кроме того, с ускорением темпов изменений в науке и технике, вполне вероятно, что люди далекого будущего когда-нибудь смогут приобрести знания и механизмы, необходимые для возвращения в прошлое», - пишет автор.

Однако антрополог отметил, что не всё, что он представляет в своей книге, является абсолютной истиной.

«Я продолжаю сохранять бдительность в своем собственном скептицизме. У меня нет стойкой непоколебимой преданности этому понятию, и я не претендую на провозглашение правды», - говорит учёный.

Таким образом, среди теорий появления пришельцев и НЛО появилась еще одна версия, которая может быть правдой. Данные эксперта уфологи сейчас пытаются подкрепить новыми фактами.