«Древние фараоны – пришельцы с Нибиру!»: Археологи нашли подтверждение создания цивилизации инопланетянами – уфолог

Гробницы времён первых фараонов были обнаружены археологами из Египта и (Чехии 2365-2322 гг до н. э.). По словам российского уфолога-египтолога, учёные утаили самое главное, опасаясь преследования властей.
Российские и мировые конспирологи способны рассказать много интересного по любому громкому событию. Занимаясь нетрадиционными исследованиями, они часто вскрывают то, что было утаено официальными службами и учёными, на которых, как известно, давит мировая политика и экономика.
Так получается, что ни от кого не зависящие любители, являясь «фанатиками» своего дела, порой приоткрывают миру гораздо больше правды о тех или иных событиях. Так, российский уфолог, связавшийся с редакцией, комментирует новость о нахождении в Египте древнейшего захоронения времён первых фараонов:
Это может говорить о том, что все находки сейчас тщательно и аккуратно перевозятся в лабораторию для подробного изучения. Но также, как уверен уфолог и конспиролог, это говорит о том, что найденные свидетельства требуют «редактирования» для соответствия официальной версии истории.
По словам египтолога-любителя, цивилизация ДЕ была создана пришельцами Нибиру, этим можно объяснить небывалый технологический скачок времён Древнего царства, позволивший построить пирамиды, дамбы и прочие инженерные сооружения, которые слишком велики и сложны даже по меркам современных строителей. Все подтверждения тому, по мнению специалиста, опять скрыты. Мы продолжим держать вас в курсе истории.