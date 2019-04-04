«Древние фараоны – пришельцы с Нибиру!»: Археологи нашли подтверждение создания цивилизации инопланетянами – уфолог

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Гробницы времён первых фараонов были обнаружены археологами из Египта и (Чехии 2365-2322 гг до н. э.). По словам российского уфолога-египтолога, учёные утаили самое главное, опасаясь преследования властей.

Российские и мировые конспирологи способны рассказать много интересного по любому громкому событию. Занимаясь нетрадиционными исследованиями, они часто вскрывают то, что было утаено официальными службами и учёными, на которых, как известно, давит мировая политика и экономика.

«Наука уже давно утратила свою первозданную роль – нести людям знание. Сейчас функция науки – обеспечивать правящие элиты и давать им военные и другие преимущества. Любые исследования «корректируются» в угоду тому, кто их финансирует, это, увы, реалии нашего времени», - сетует российский независимый исследователь.

Так получается, что ни от кого не зависящие любители, являясь «фанатиками» своего дела, порой приоткрывают миру гораздо больше правды о тех или иных событиях. Так, российский уфолог, связавшийся с редакцией, комментирует новость о нахождении в Египте древнейшего захоронения времён первых фараонов:

«То, что цивилизация Древнего Египта тесно связана с инопланетянами – ни для кого давно не секрет. Скрывать этот факт получается лишь от того, кто слепо верит официальной науке. К примеру, в пресс-релизе этого события все СМИ ограничились лишь общими планами находки, начисто «позабыв» о самих находках – мумиях и саркофагах. О чём это говорит?»

Это может говорить о том, что все находки сейчас тщательно и аккуратно перевозятся в лабораторию для подробного изучения. Но также, как уверен уфолог и конспиролог, это говорит о том, что найденные свидетельства требуют «редактирования» для соответствия официальной версии истории.

«Всё, что из неё выбивается – следы пришельцев, странные символы и устройства – будет тщательно спрятано и никогда не покажется простым гражданам», - уверен российский специалист-любитель, - «По мнению мировых элит (которым принадлежит и NASA) человечеству рано знать правду о пришельцах, сперва она должна послужить сильным мира сего и их личным планам.»

По словам египтолога-любителя, цивилизация ДЕ была создана пришельцами Нибиру, этим можно объяснить небывалый технологический скачок времён Древнего царства, позволивший построить пирамиды, дамбы и прочие инженерные сооружения, которые слишком велики и сложны даже по меркам современных строителей. Все подтверждения тому, по мнению специалиста, опять скрыты. Мы продолжим держать вас в курсе истории.