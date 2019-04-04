«Никому не нужен»: Клиент МТС вынужден час ждать ответ оператора колл-центра

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Оплатил услуги – забудь про поддержку - по мнению клиента МТС, именно таким принципом руководствуется оператор связи.

Обладатель домашнего интернета от МТС в регионе пожаловался на слишком долгое ожидание ответа оператора. Сам герой истории проживает в Москве, но порой приходится решить проблемы, которые возникают с домашним интернетом в регионе. И тут начинается самое интересное. Пытаясь дозвониться по телефону горячей линии, необходимо потратить колоссальное количество времени – «рекорд» героя истории – 46 минут. Но и выбрав нужную категорию вопроса, никто не спешит переводить звонок на оператора колл-центра. Приходится ждать ещё порядка часа, а после разговор попросту прекращается. Мужчина не единожды пытался дозвониться таким образом, чтобы решить вопрос в регионе с домашним интернетом, но как в известной басне – «воз и ныне там».

Отношение к клиентам герой истории охарактеризовывает как наплевательское, своими действиями МТС будто говорит «Пошёл ты лесом», после того как услуги оплачены на месяц вперёд. Компанию не волнует, что клиент вынужден час ждать ответ, чтобы в итоге проблема так не решилась.

Клиент помимо прочего упоминает, что когда заключали договор на услуги связи, МТС как такового не было в регионе, но со временем компания появилась и подмяла под себя существующих провайдеров.

Однако, МТС не единственный оператор связи, который «грешит» неподобающим отношением к клиенту. Например, у Мегафона также бывают неприятные казусы. Известен случай, когда в чате онлайн-поддержки робот неверно истолковывает ответ клиента, и списывает деньги со счёта.

Но в комментариях осуждение оператора связи не всегда вызывает поддержку пользователей сети. Есть те, кто полностью довольны работой своего провайдера, и привыкли решать вопросы играючи.

Клиентам необходимо признать, что не всё в России подчинено реалиям XXI века, особенно в регионах. Поэтому иногда необходимо решить проблему не в режиме онлайн или по телефону, но и лично посетив отделение связи.