Спасибо, что живой: В Амурской области детей накормили просрочкой

Сегодня, 15:08

Очередная опасная ситуация произошла в детском саду в Шимановске.

На официальном сайте прокуратуры Шимановска было размещено сообщение о том, что на пищеблоке одного из детских садов города, в ходе внеплановой проверки, были обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности.

Администрация дошкольного учреждения всячески открещивается от просрочки, утверждая, что вся вина лежит на местом частном предпринимателе, с которым у сада был заключен договор на поставку продукции. По факту грубого нарушения санитарно – эпидемиологических норм в детском саду было открыто уголовное разбирательство. Нерадивого предпринимателя привлекли к ответственности и оштрафовали. Вопрос закрыт.

Однако родителям детей, посещающих учреждение, остается не понятным, почему администрация скрывала появление пропавших продуктов на пищеблоке? Почему не сообщила в контролирующие органы? Почему в Амурской области накормили просрочкой и не заметили перед этим неладного?

Подобное бездействие руководства наталкивает на мысль о вероятном существовании некой договоренности между руководством сада и поставщиком. Возможно, что сырье для приготовления пищи в этот зловещий раз закупали по заниженной цене, а платили полную стоимость. Но это должны установить представители правоохранительных органов.

Спасибо, что живой, — справедливо комментируют ситуацию родители.