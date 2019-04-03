46 лет первому звонку: Эксперты сравнили современные смартфоны с «отцом флагманов»

Инновационный аппарат весил почти килограмм и едва помещался в руку.
Сегодня, третьего марта 2019 года, ровно 46 лет исполняется первому звонку, осуществлённому с мобильного телефона. Для этих нужд в 1973 году компания Motorola изготовила аппарат DynaTAC 8000X, внешний вид которого может шокировать большинство современных подростков. Чтобы освежить память об «отце флагманов», проложившем путь для множества инновационных гаджетов, эксперты сравнили современные смартфоны с их предком DynaTAC 8000X. Творение Motorola весило более килограмма, а его габариты составляли 22,5 см в длину и 12,5 см в ширину. Его антенна, которая торчала вверх, словно у допотопного радиоприёмника, была покрыта толстым слоем резины и сохраняла гибкую структуру. В первом мобильном телефоне был даже дисплей, отображавший красными цифрами номер, набираемый абонентом. По сравнению с современными флагманами от Samsung, Apple, Huawei и многих других компаний, DynaTAC 8000x кажется настоящим «динозавром» мобильной индустрии, ведь многие пользователи, заставшие эпоху домашних стационарных телефонов, должны помнить, что даже их трубки были гораздо меньше и компактнее детища Motorola.
Свежевышедший Samsung Galaxy S10+ весит 175 грамм, что в шесть с половиной раз меньше, чем вес первого мобильного телефона, с которого был осуществлён полноценный звонок с подключением к телефонной сети. Аккумулятор DynaTAC 8000x позволял разговаривать по мобильному целых 35 минут подряд, а Galaxy S10+ поднял эту планку до заоблачных 24 часов. Вряд ли нынешний мобильный рынок был бы насыщен таким количеством прорывных гаджетов, если бы не смелость и новаторские идеи экспертов Motorola. Чтобы почтить память первопроходца, создатели легендарной компьютерной игры Grand Theft Auto: Vice City наградили главного героя мобильным телефоном, которым оказался именно Motorola DynaTAC 8000x.