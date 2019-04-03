«Забудьте о Нибиру!»: NASA показало видео 30-километрового астероида, летящего к Земле — Байкал пожертвует собой

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Удар, сравнимый с 17 самыми мощными ядерными боеголовками угрожает землянам Армаггедоном. Единственное спасение, если астероид площадью 900 км2 попадет в достаточно большой и глубокий водоем.

Астероид 2019 FT2 был найден телескопом Hubble 31 марта около 6 часов по Гринвичу. Огромная «махина» несется к Земле со скоростью 65 тысяч миль в час, что эквивалентно 104 тысячам километрам в час. Ученые из NASA объявили, что не могут просчитать его траекторию. Либо Астероид пройдет мимо Луны, задев ее, от чего на Землю посыпятся осколки метеоритным дождем, либо его траектория будет пролегать настолько близко к Земле, что из-за гравитации он попросту рухнет на Голубую планету, что, по словам представителей космического агентства, наиболее вероятно.

Астероид имеет диаметр около 30 километров, последствия столкновения были смоделированы учеными американского агентства NASA – конец будет неизбежен. К слову, метеорит, уничтоживший динозавров 65 миллионов лет назад, имел диаметр всего 4,5 километра. NASA показали ролик, как 30-километровая «махина» медленно подходит к Сатурну.

«Забудьте о Нибиру, более страшная угроза настигнет Землю», - кричат во все горло иностранные СМИ.

Площадь астероида достигает 900 квадратных километров, единственный шанс спастись, это «перенаправить» космического пришельца так, чтобы он попал в самое глубокое озеро в мире — Байкал. Глубина бассейна превышает 1,5 километра, а площадь около 7 тысяч квадратных километров. После того, как астероид пройдет все слои атмосферы, размеров российского водоема должно хватить для того, чтобы сильно смягчить удар и тем самым спасти большую часть населения Земли.

Продолжение... Власти скрывали правду: Астроном предсказал приближение Нибиру ещё в 1940 году Политики опасаются всеобщей паники из-за новостей о приближающемся конце света. Долгое время экологи «трубят» о загрязнении атмосферы Земли, а с недавних пор перешли и на «экологическую катастрофу», в которой погряз самый большой пресноводных источник. Но лишь благодаря этим двум факторам планета может спастись — загрязненная атмосфера будет сильно тормозить «гостя», благодаря повышенной силе трения, а илистое дно Байкала не позволит оставить большой след движения его о землю — застрянет и остановится.

Самое сложное, это «подбить» его траекторию так, чтобы все пошло по плану - «из двух зол, выбирают наименьшее». Для этого будут использованы все имеющиеся ядерные боеголовки, чьи удары пройдут точечно, тем самым направив его немного в сторону. К сожалению, зарядов не хватит, чтобы вовсе сбить его с пути. Байкалу придется пожертвовать собой.