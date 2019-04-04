«Оставьте Байкал!»: Иностранцы борются с процветанием туризма в России

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Экологическая катастрофа на Байкале может оказаться «раздутым пузырем дезинформации» ради смены направления внимания населения, а также «убийства» туризма в Россию. Проблема однозначно есть, но так ли страшен черт, как его малюют?

Экологи всего мира бьют тревогу — глубочайший бассейн пресной воды в мире «недопустимо отравлен» из-за сточных вод, которые сливаются в озеро. С петициями в ЮНЕСКО выступили многочисленные ученые из США, стран Евросоюза, Японии и несколько российских академиков РАН. Они призывают прекратить сброс химикатов и сточных вод в озеро, поскольку вода уже давно стала непригодной для питья. Так, например, Иркутск уже заключил контракт с китайскими «помощниками» для доставки питьевой воды на территорию всей области.

Однако в целом РАН бойкотирует призывы о «катастрофе», называя это «раздутым пузырем». На берегу озера, со всех сторон, выстроено 32 очистных сооружения и по заверениям губернатора Иркутской области Сергея Левченко, потенциально будут выставлены около 50 сооружений к концу года, по сообщениям ТАСС.

Многие российские специалисты уверены, что все дело в негативном влиянии на российский туризм. По данным РосТуризма и ТурСтата, туризм в Россию стабильно приносит государству около 4% ВВП. По статистическим данным, поток туристов из Европы увеличился за последний год на 2,6%, а из Китая на 15% по данным с 2017 года. К конфликту «присоединись» украинские специалисты, призывающие открыть глаза на проблемы, из-за чего произошел ряд словесных перепалок, не давших никаких результатов.

«Оставьте Байкал!, - призывают пользователи Рунета, - вот так и борются с процветающим туризмом?

Подобный инсайд об экологической катастрофе мирового масштаба сильно ударит по туризму, а, следовательно, и по экономическому состоянию страны. Проблем добавляет и то, что так называемые «зеленые» тут же ринулись поддерживать инициативу иностранных государств, а в придачу к ним и «диванные оппозиционеры», что внушительно увеличивает объем недовольных.

По сути, тот самый «черт, которого малюют», оказывает гораздо меньше опасности, чтобы разводить такие крики на весь мир. Но, подобно тому как под ЧМ по Футболу в 2018 году «втихую» провели пенсионную и налоговую реформы, как выражается ФБК, так и тут могут «прикрывать» более насущные проблемы другого рода. К примеру, войны и вооруженные конфликты в Венесуэле и Украине, а также все более напряженные отношения ряда мировых держав. Однако подобные вещи остаются лишь домыслами.