«День антинародного единства»: россияне разочарованы формальным союзом с Белоруссией

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Прошедший вчера праздник Союзного государства России и Белоруссии, известный как День единения народов вызвал множество недоумённых откликов у россиян. Даже спустя двадцать лет после подписания Договора о создании Союзного государства немногие знают о его существовании. Многие же пользователи сети открыто сомневаются в том, насколько Белоруссия является для России братской страной, учитывая недавние высказывания Лукашенко.

В 1996-1999 годах Союзное государство России и Белоруссии было создано по настоянию президента Белоруссии Александра Лукашенко, на полном серьёзе собиравшегося занять пост главы Союзного государства. На фоне тяжелобольного российского президента Ельцина у Лукашенко были все шансы, а сам он пользовался высокой популярностью в России. Однако, после прихода к власти в России ещё более молодого, харизматичного и популярного Владимира Путина все амбиции Лукашенко куда-то исчезли, и создание Союзного государства не ушло дальше первых шагов. Одним из таких шагов было провозглашение нового, общего для русских и белорусов, праздника – Дня единения народов. Спустя годы этот праздник выглядит всё сомнительнее.

В последние несколько лет во внешней политике Белоруссии всё чаще стал намечаться разворот в сторону от Москвы. Нельзя назвать точно момент, изменивший взаимоотношения двух славянских стран, но к 2019 году у россиян уже накопился определённый список вопросов к Лукашенко: почему горючее, изготавливаемое из российской нефти, продаваемой Минску по заниженным ценам, Белоруссия продаёт украинской армии? Почему Суворов и Кутузов в белорусских учебниках истории всё чаще называются «палачами и убийцами белорусского народа»? Почему высшие официальные лица Белоруссии всё чаще и чаще говорят о необходимости «дерусификации» страны и перевода белорусского языка на латинский алфавит? Почему высшие лица белорусской армии ведут переговоры о сотрудничестве с польскими и германскими военными, а на учениях отрабатывают оборону от «нападения с Востока»?

Последним шагом президента Белоруссии, после которого стало ясно, что официальный Минск не воспринимает Россию и русских как «союзника» и «братский народ» было поведение Лукашенко на российско-белорусских переговорах о долгах Белоруссии перед Россией в конце прошлого года. Тогда Лукашенко открыто угрожал разрывом Союзного государства, называл поведение российских дипломатов «агрессивным», а белорусские СМИ внезапно начали рассуждать о «вековых попытках России поработить белорусский народ».

Многие россияне откровенно недоумевают: о каком единении народов можно говорить, учитывая то, сколько усилий Лукашенко предпринимает для того, чтобы «нахамить» Москве, получить статус «жертвы русского империализма» и уйти под покровительство США и Евросоюза?

«Мы разочарованы союзом, это день антинародного единства», - утверждают опрошенные россияне.