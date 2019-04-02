Долой принудительную армию: Россияне подписывают петицию о введении полностью контрактной службы

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Две трети граждан считают, что добровольное вступление в ряды военнослужащих положительно отразится на выполнении обязанностей.

Воинская обязанность — это повинность мужчин, а в некоторых странах и женщин, нести военную или гражданскую службу. Если в странах Запада отдать долг родине можно по желанию, то в нашей стране законом установлена обязательная повинность для всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

В свете того, что 1 апреля начался весенний военный призыв в нашей стране, в сети Интернет появилась петиция о введении полностью контрактной службы. Автор утверждает, что служба в армии — это сугубо личное решение и государство не должно вмешиваться. Принудительный призыв, по мнению автора, приводит к подавлению человеческой активности, поэтому работа будет выполняться на низком уровне. Он уверен - долой принудительную армию, человек должен быть готов к такому серьезному шагу.

Также было добавлено, что данное нововведение поможет избавиться от так называемой «дедовщины», которая распространена в военских частях.

Под петицией подписались более 800 человек и больше половины россиян, судя по количеству голосов, готовы к таким переменам.