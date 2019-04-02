«Склероз после родов?»: Регина Тодоренко «облажалась» с датой рождения Лазарева - сеть

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Жена Влада Топалова только в день рождения Иосифа Пригожина вспомнила про прошедшие именины Сергея Лазарева.

Телеведущая, певица, а теперь ещё и молодая мама Регина Тодоренко крупно «облажалась» с датой рождения друга своего мужа. При этом её возлюбленный певец Влад Топалов не забыл о празднике Сергея Лазарева и поздравил его в социальной сети Instagram ещё 1 апреля. Сама Тодоренко позорно опубликовала поздравительный пост лишь 2 апреля, подчеркнув, что они недостаточно хорошо знакомы.

«Склероз после родов?», - заявили возмущенные интернет-пользователи, которые посчитали, что Регине стоило лучше тактично промолчать, чем писать поздравительный пост с таким большим опозданием. Также фанаты посчитали, что называть Лазарева «черненьким из Smash» тоже не очень прилично.