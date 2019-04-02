«Созданы друг для друга!»: Идеальной парой, по мнению поклонников, являются Дубцова и Лазарев

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«Это не дружба между вами», - по мнению фанатов, артистов связывают романтические чувства.

Накануне дня рождения Сергей Лазарев принимал поздравления как от коллег по сцене, так и от хороших друзей. Не стала исключением и Ирина Дубцова, она поздравила исполнителя в своем инстаграм, пожелав ему не только сил, здоровья и концертов, но и побольше времени на сына.

«Серёнь, люблю и поздравляю! На Евровидении НЕ #СДАВАЙСЯ! Я тебе желаю сил, здоровья, времени на сына, и чтоб при этом ещё концертов куча» - подписала свой пост исполнительница.

После того, как Сергей опубликовал кадры с празднования своего дня рождения, у фанатов возникли новые вопросы. На видео подписчики наблюдали дуэт Лазарева с Дубцовой. Они исполнили песню «Сдавайся», которая по словам фанатов заиграла новыми красками. Это вызвало шквал положительных эмоций, поклонники наперебой говорили о том, что их голоса идеально сочетаются, просто созданы друг для друга, поражают своей красотой с первых секунд звучания. Также подписчики тонко намекнули певцу, что если бы исполнители записали совместный трек, он мгновенно бы вышел в хит-парад этого года.

Помимо этого некоторые фанаты отметили, что созвучны у звезд не только голоса, они стали бы замечательной парой. «Быстро бы вы спелись, голубки», «Это не дружба между вами» - пишут пользователи инстаграм. По мнению поклонников, Дубцова и Лазарев являются идеальной парой.

Ранее фанаты уже говорили о возможных отношениях Дубцовой с Лазаревым, долгое время они обсуждали фотографию, выложенную в сеть. На ней изображен Лазарев, совсем не по дружески обнимающий известного продюсера Ирину Дубцову.