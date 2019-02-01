«Плати налоги, но ходи пешком»: Запрет на курение за рулём станет началом автомобильного тоталитаризма

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Депутаты Госдумы вырвали из рук автомобилистов телефоны, теперь сигареты, а дальше будут лишь налоги и новые ограничения вместо качественного ремонта дорог и грамотной организации движения, считают россияне.

Большой резонанс вызвала инициатива депутата Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрия Свищева ввести запрет на курение за рулем автомобиля. Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил, что в России необходимо запретить автомобилистам совмещать процесс управления транспортным средством с употреблением никотина. Парламентарий считает, что это отвлекает водителя так же, как и разговоры по мобильному телефону, которые уже запрещены законом. Внесение правок в соответствующие нормативные акты, как уверен Свищев, позволит повысить безопасность и снять напряжение на российских дорогах. Помимо прочего своё предложение «либерал-демократ» аргументировал заботой о здоровье россиян, заявив, что курящие водители пропагандируют нездоровый образ жизни и зачастую вынуждают дышать табачным дымом пассажиров авто.

Инициатива Свищева мгновенно нашла отклик у россиян. Автомобилисты высмеяли запрет на курение за рулём от Госдумы, заявив, что скоро им запретят отпускать руку от руля для переключения передач, а также разговаривать и даже дышать в процессе управления транспортным средством. При этом, как заметили пользователи соцсетей, налоги и пошлины в России депутаты пересматривать в сторону уменьшения не хотят. В шутку российские водители предположили, что уже скоро государство будет действовать по отношению к собственникам авто по принципу «плати налоги, но ходи пешком». Не поддержали инициативу даже те, у кого нет личного транспорта, считая, что то, как проводит время водитель за рулём его авто, является его личным делом. Россияне считают, что депутаты смещают акценты при обсуждении безопасности на дорогах, упуская такой важный аспект, как качество транспортной инфраструктуры и организация дорожного движения. Вместо того, чтобы заняться ремонтом дорог, власти перекладывают вину за ДТП на курящих водителей.

Пока не известно, как предложению Свищева относятся его коллеги. Учитывая последние тенденции, не исключено, что в Госдуме одобрят инициативу. Во всяком случае, в этом почти не сомневаются уже привыкшие ко всему автомобилисты.