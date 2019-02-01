России присоединит Беларусь: новые поправки предложили в Конституцию РФ

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На днях лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о разработке новых поправок в Конституцию Российской Федерации, благодаря которым страна сможет принимать в свое лоно другие страны. Об этом он высказался во время своего выступления в Госдуме.

По словам Владимира Вольфович, подобная статья была прописана в Конституции ФРГ, именно она и помогла в 90-м году объединиться Западной и Восточной Германии в единое государство. Поправки уже разрабатывают специалисты ЛДПР. Также он резко высказался о миграционной службе, которая больше пугает потенциальных мигрантов, а не приглашает их в страну для работы и постоянного места жительства. При этом он считает, что отсутствие данной статьи мешает принимать другие страны и территории в состав Российской Федерации.

Однако в действительности это не так. Данную норму спокойно «обошли» благодаря Федеральному конституционному закону. Во время вступления нового субъекта в состав РФ есть ряд моментов, к примеру, присоединить можно всю страну или только ее часть, однако здесь необходимо согласовать территорию с другим государством. Как считает российское общество, Республика Крым вступала в Россию, как отдельное от Украины государство. Именно этот вопрос решался на референдуме, который прошел в марте 2014 года на полуострове.

Здесь задается другой вопрос зачем Владимир Вольфович поднимает эту тему, если подобная практика уже существует и даже была проверена на практике. Ответов как всегда много, некоторые подозревают и предполагают, что в ближайшее время к России будут присоединены другие территории, а возможно и отдельные государства.

Так, на протяжении последних шести месяцев многие политические телеграм-каналы прокачивают тему, что в ближайшие несколько лет изменится политическая структура России и в ее состав войдет Республика Беларусь.

Информация достаточно необычная, многие анонимные эксперты прописывают самые разнообразные сценарии смены политического режима в Белоруссии. Особенно подобные вопросы поднимаются перед встречами лидеров двух государств и после встреч тоже мусолятся продолжительное время. К примеру, подобная встреча пройдет в ближайшие дни и будет третьей по счету за последние две недели. Поэтому анонимные эксперты снова подняли тему, а выступление лидера ЛДПР в Госдуме только подогрело интерес к ней.

Однако произойдет ли это в ближайшие несколько лет, остается загадкой. Официальных комментариев на этот счет никто не предоставлял.