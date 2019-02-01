Размер пенсий увеличили 1 февраля: Однако денег больше не стало

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В пятницу, 1 февраля, у многих пенсионеров и льготников России увеличился размер пенсионной выплаты. Ранее 28 января соответствующий указ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, увеличение размера выплат были рассчитаны для льготников и пенсионеров федерального уровня. В них входят Герои России, военные участвовавшие в конфликтах, инвалиды и многие другие категории граждан — более 15,2 миллионов человек.

В Пенсионном фонде на выплаты для них предусмотрено порядка 459 миллиардов рублей. Выплаты были увеличены на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

При этом уровень инфляции в прошлом году составил 3,07%. Получается, что размер пенсионных выплат был увеличен в процентном соотношении больше, чем прошлогодняя инфляция. Также в начале года общий размер страховых пенсионных выплат был увеличен на 7,05%.

Однако увеличение пенсионных выплат не означает, что пенсионерам и льготникам станет легче жить. Согласно мнению экспертов, в первый месяц 2019 года россияне заметили рост по платежам по ЖКХ примерно на 7%, что уже выше чем индексация размера пенсий. При этом в этом году запланировано увеличение тарифов ЖКХ в два раза, первые были подняты в январе, второе повышение ожидается 1 июля.

Также в январе сильно цены выросли на свежие помидоры почти на 5%, а на полуфабрикаты на 0,3%. Эксперты отмечают, что за первый месяц цены подорожали почти на 1%. Также на плечи обычных граждан легла оплата НДС, который был увеличен с 18% до 20%.

В правительстве РФ считают, что годовой уровень инфляции в 2019 году составит 4,3%, при этом специалисты Центробанка ожидают повышение цен на 5-5,5%.

В итоге можно утверждать, что индексация пенсий может оказаться ниже роста цен.