«Что за чертовщина!»: Огромный чёрный НЛО-квадрат в США похищает людей для генных мутаций

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Подобно орлу, парящему над жертвой, гигантский чёрный квадрат медленно реет над городом Коньерс, штат Джорджия – это видео всерьёз всколыхнуло умы сразу нескольких знаменитых уфологов со всего мира. Некоторые из них уверены, речь идёт о контактах третьей степени, то есть, похищении людей.

Первым «бучу поднял» известный тайваньский исследователь Скотт Уоринг, 30 января выложивший новость на своём сайте. Попавший в кадр неопознанный объект, как описывает его Уоринг, представляет из себя «Чёрный квадрат в форме НЛО». Над городом стоит сильный ветер, но объект «не вращается и не крутится, как воздушный шар», что позволяет говорить в пользу его твёрдости.

Более того, внимательный Уоринг заметил также второй объект, чуть в стороне от первого. Он имел дисковую или шарообразную форму и металлический цвет, его корпус ярко отсвечивал на солнце. Тайваньский уфолог, сообщивший всему миру весть, искренне надеется, что свидетелей события в Коньерсе было больше, и ещё кто-нибудь сможет предоставить ему материалы для исследований.

Есть и другие специалисты, анализировавшие это видео вслед за Уорингом. По заявлениям некоторых экспертов из Америки, появление «Чёрного квадрата» тесно связано с недавними заявлениями о пропаже людей в Джорджии, США. По их утверждениям, от 3 до 5 человек пропали в этом штате только за последнюю неделю.

«Полиция разводит руками, пропажи людей – привычное дело, но не в таких количествах. Люди пропали в разное время суток в разных округах штата, но для космических объектов типа изображённых на видео такие расстояния – вообще не проблема» - утверждает уфолог из США

Кроме того, специалист уверен, что некоторые из похищенных будут после вернуты на Землю, но в «несколько изменённом состоянии». Исследователь-конспиролог тщательно обходит слово «мутация», но из его слов можно понять, что изменения будут заметны сразу, невооружённым глазом, или могут проявиться со временем, причём, некоторые из последних «будут на грани фантастики и неверия».

О каких именно мутациях идёт речь, пока добиться от уважаемого специалиста не удалось. Но, стоит отметить, по всему свету встречается множество людей, утверждающих, что их в своё время похитили пришельцы, как, например, кандидат в Конгресс США Беттина Родригес Агилера, сообщившая в своё время о том, что в детстве её якобы похищали инопланетяне, но вернули обратно без каких-либо экспериментов.

Справедливости ради стоит отметить, что официальная наука скептически относится к идее «контактов третьей степени» или «абдукции» (похищение пришельцами), но всё же допускает такую возможность. Официальных данных, говорящих о контактах с инопланетянами, пока, увы, не существует.