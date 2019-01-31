«Ионосферное излучение охватит Европу»: Астероид Апофис угрожает Земле уничтожением - эксперт

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Эксперт поделился результатами наблюдений за астероидом. Согласно прогнозу, Москве грозят катастрофические разрушения от столкновения с Землей. Масштабы бедствия могут охватить Европу.

Доктор физико-математических наук Валерий Шувалов считает, что если Апофис столкнется с Землей именно в той точке мира, где находится Москва, нерезиновая будет полностью уничтожена. Нибиру все активнее приближается к нашей планете. К Звезде Смерти присоединился астероид, который известен мировой общественности еще с 2004 года.

Астероиды, подобные Апофису падают на Землю раз в 10-100 тысяч лет. Современные прогнозы сообщают о его приближении к 2068 году. Последствия столкновения - катастрофические. Город размером с Москву будет уничтожен в считанные секунды, унеся с собой миллионы жизней. Последствия удара хватит и страны Европы, покрыв континент ионосферным излучением.

Согласно предсказаниям Нострадамуса, Матроны Московской и отца Серафима Вырицкого 1 февраля наступит конец света. Причин может быть множество, однако самым правдоподобным кажется столкновение Нибиру с Землей. Есть и другие версии. С началом нового месяца может прийти столкновение двух миров: истинного и ложного, где зло всеми силами будет пытаться завладеть человеческими душами. Также известно предсказание Мишеля Нострадамуса: объявится глобальная война с привлечением лучших орудий для убийства. Предсказание, оставленное им, напоминает конфликт Венесуэлы, России и США. Остается лишь догадываться, знал ли заранее пророк обо всех этих событиях заранее.





Весь мир готовится к концу света уже сегодня. Для многих это не более чем несерьезная новость, однако выживут лишь те, кто заранее приготовился: организовал бункер в ближайшей доступности, загрузив его запасами еды на несколько лет вперед, поставил будильник на первое февраля, чтобы успеть вовремя добраться до места спасения.

Никто не хочет умирать, и некоторые надеются, что прогнозы окажутся ошибочными. Ведь впереди - дни рождения, пасха и сезон отпусков. Однако астероиды не знают жалости и выходных. Оправдаются прогнозы или нет - только время покажет. А сейчас нам остается лишь замереть в ожидании.

Апофис - астероид, постоянно приближающийся к Земле. Открыт NASA в 2004 году. В 2005 году были сделаны подсчеты, согласно которым столкновение с нашей планеты исключено на 2029 год, а на 2036 - чрезвычайно маловероятно.