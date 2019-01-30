Эдгар Кейси: Западная Сибирь – источник жизни и место пришествия Мессии

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Реальность распадется на куски и придет новый пророк, а центром религий и оплотом цивилизации станет Новосибирск, считают толкователи американского пророка.

Пророчества Кейси редко вспоминают в России. Его предсказания были слишком опасны для Советского Союза. Он предрекал развал СССР и возрождение свободного государства, и не ошибся. СССР в прошлом, а Россия постепенно восстанавливается и уже заняла свое место среди мировых лидеров.

Также Эдгар Кейси предупреждал, что знакомый и понятный нам мир начнет стремительно меняться в 21 веке. Будут катаклизмы, метеориты, войны и эпидемии. Часть материков уйдет под воду, но Сибирь останется такой же, как и сегодня. Это особое священное место не тронут ни землетрясения, ни цунами, ни извержения и все выжившее человечество будет стремиться туда. Самыми лакомыми кусками Земли станут Кемеровская, Курганская, Томская, Омская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области, Алтайский край и часть Казахстана.

Западная Сибирь станет не только раем на Земле. Это будет источник жизни и место пришествия Мессии или Антихриста (зависит от религии). Второе пришествие будет началом новой жизни, новых ценностей и совершенно новой религии. Христианство уйдет в прошлое, а остальные сохранившиеся религии получат новое толкование, которое будет перекликаться новой религией.

Новый лидер, который будет править всем миром, также придет из Западной Сибири. Будет ли это пришедший Мессия или другой человек пока не уточняется, но известно, что за ним придет и новый мировой порядок, после которого последует возрождение Земли. Этот лидер будет обладать необычными технологиями пси-влияния на массы, поэтому некоторые считают, что речь идет об Антихристе. Он провозгласит Религию Единобожия, главным символом которой будет огонь, и создаст культуру, основанную на понятиях добра и справедливости.

Возможно, речь идет о возрождении древних верований коренных народов Сибири, которые, как известно, поклонялись стихиям, среди которых самой могущественной считалась стихия огня, так она олицетворяла Солнце, которое является источником жизни на Земле.

Конечно, это предсказание тоже можно считать фантазией безумца, но стоит отметить, что предсказывать величие России в США было как минимум не модно, а в СССР о Кейси даже слышать не желали, так что вряд ли пророк мог рассчитывать на популярность или надеялся монетизировать свои видения. Кроме того, почти тоже самое предвидели Нострадамус, Ванга и Матрона Московская.