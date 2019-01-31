Кровавая расплата ждет: Найденный в Кемеровской области саркофаг мог принадлежать расе вампиров

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Тревожить покойников запрещено у большинства народов, а того, кто тронет запретное, ждет смерть, тем более если находка принадлежит иным существам, которые по поверьям правили миром миллионы лет назад.

Сибирь продолжает преподносить сюрпризы. Уже завтра может оказаться, что истории про вампиров не плод воображения человека, а неизвестная история Земли, которая только недавно открылась избранным, но и сейчас она хранится под грифом «Совершенно секретно», потому что она не только противоречит науке, но и очень опасна для человечества.

Найденный в начале 70-х годов XX века шахтерами в Кемеровской области саркофаг, который лежал на глубине 80 метров, мог принадлежать расе вампиров, считает группа исследователей, с теорией которых согласны многие потомки древних шаманов.

Дело в том, что саркофаг из мрамора был замурован в угольном пласте, который сформировался 800 миллионов лет назад, когда не то что людей, а даже обезьян в их теперешнем виде не могло быть, а это означает, что у Земли есть еще одна, скрытая история, которая ставит под сомнение и возраст Земли и эволюцию видов и саму природу видимого космоса.

Известно, что находку обнаружили шахтеры, которыми руководил начальник угольного разреза Александр Масалыгин. Они же и подняли саркофаг на поверхность. Он был тщательно запечатан, но узнав, что находку заберут сотрудники КГБ, решили открыть гроб и посмотреть, что там внутри. Там не было ни золота, ни драгоценностей, ни древних рукописей, но там была женщина поразительной красоты, которая покоилась в прозрачной красной жидкости. Позже ее назвали «Тисульской прицессой».

Дальше было как в настоящей сказке про проклятия древних кладов и демонов: все участники события вскоре или сошли с ума или умерли странной и страшной смертью.

Некоторые эксперты выяснили, что когда Солнце коснулось белоснежной кожи красавицы, она стала темнеть, как от ожога. Именно это происходит с вампирами при дневном свете. Кроме того, жидкость в саркофаге могла быть плазмой крови, которая служила питательным раствором для вампира, а то, что Принцесса не выглядела мертвой не удивительно, она была жива, и ждала своего часа для пробуждения. А люди, потревожившие покой, поплатились за дерзость своей жизнью, уверены шаманы. Но это еще не все.

Есть поверье, что таких захоронений в Сибири несколько. По некоторым данным, от шести до десяти. И в этих саркофагах покоятся представители древней расы вампиров, которые было погружены в долгий сон, чтобы пережить древнюю катастрофу. Когда придет время, они проснутся, чтобы восстановить свой вид и снова править миром. А кровавая расплата ждет любого, кто помешает планам древних. Так что каждый такой саркофаг гораздо опаснее, чем ящик Пандоры или Нибиру, потому что смерть не заставит себя ждать.

Возможно, все это только миф, но местные жители ни за что на свете не произносят вслух имя Тисульской принцессы и отказываются вспоминать о саркофаге.