«Сам положил сам и ищи»: В Альфа-банке тайным образом пропадают деньги

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Клиенты Альфа-банка могут долго искать деньги, использующие услугу-банковский сейф.

В настоящее время среди граждан стало популярным пользоваться индивидуальным банковским сейфом. Хранить ценности в трехлитровой банке как делали наши родители, под кроватью и в шкафу – это несколько старомодно. Сотрудники банков настоятельно рекомендуют пользоваться услугой-банковский сейф, в котором можно хранить: ювелирные изделия, ценные бумаги, важные договоры, произведение искусства - словом, все, что дорого вашему сердцу и то, что хотелось бы скрыть от посторонних глаз. К тому же аренда ячейки не ограничивается временными рамками, можно арендовать сейф от нескольких дней до многих лет.

Однако в сети появилась информация о том, что у Московского бизнесмена Петра Овдиенко, руководителя проектов «Базис Групп» пропали 100 тысяч долларов из ячейки Альфа-банка. У многих пользователей возник вопрос, как так могло произойти и с кого спрашивать, ведь в банке подкованные сотрудники умными словами красиво рассказали, как ваши средства будут храниться за стенами банка и вы можете самостоятельно в любое время приходить и брать нужную вам сумму, либо докладывать деньги, а об этом никто не будет знать кроме вас. А о том, что банк не несет ответственности в случает исчезновения денег, корректно промолчали. Люди поверив несут ценности не понимая последствий, которые могут наступить.Оказывается,в Альфа-банке тайным образом пропадают деньги.

Обыватели задумались зачем банкам строить депозитарии оборудованные замысловатой системой хранения, которые содержат сотрудников, платят зарплаты, несут затраты на обслуживание помещения, если сумма за пользование сейфом составляет ничтожно небольшой платеж и больших денег на этом не заработаешь.

«Сам положил, сам и ищи», « Если ты положил денежные средства в ячейку без контроля со стороны банка, то после того как денежки пропали, кто докажет, что ты их положил в ячейку? Нет ни описи, ни очевидцев закладки»,- пишут в сети обеспокоенные граждане.

Самое интересное, если заглянуть в тексты договоров некоторых банков, то там написано: «Банк не имеет доступа к содержимому в сейфе и ответственности не несет».

Конечно банк с толстыми стенами, крепкими дверями, охранниками с оружием и бесчисленными камерами наблюдения создает у обывателей, уставших ломать голову, как бы понадежнее спрятать деньги впечатление неприступной крепости. Но к сожалению, практика показывает, что лучше и спокойнее хранить семейные ценности, как наши бабушки и родители. Клиенту нужно быть бдительнее и помнить, к сожалению, ни одна ячейка сейчас не гарантирует сохранность денежных средств.