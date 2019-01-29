Послевоенные мутанты: Человечество возникло после гибели настоящей цивилизации Земли

Сегодня, 20:55

В Сибири обнаружены следы доисторического ядерного взрыва, который уничтожил древних землян, а современные люди - жертвы агрессии и технологий прародителей, считают сторонники альтернативной истории.

Озеро Шира всегда славилось своими лечебными свойствами и магическими растениями, а полезные ископаемые региона были и остаются предметом зависти многих государств, но, как оказалось, история борьбы за ресурсы Сибирского региона гораздо более древняя, чем можно было предположить.

Несколько тысячелетий назад за недра Сибири уже шла глобальной войны, считает профессор Геннадий Коваленко. Доктор технических наук исследовал окрестности озера Шира в Южной Сибири и обнаружил следы, который указывают на то, что Земля уже переживала ядерные войны, а эпицентром противостояния была местность, где сейчас расположен Новоселовский район, хотя на соседнем Алтае ничего подобного найти не удалось.

Находка Коваленко представляет собой песок, обогащенный магнитной стружкой с высоким содержанием скандия. Это элемент в природе встречается в составе некоторых минералов, но такой концентрации ранее не находили ни в одном их них.

Доктор наук уверен, что ему удалось обнаружить следы древней катастрофы, потому что изготовить такой спав могли только очень высокоразвитые существа с помощью высокотехнологического оборудования. Кроме тог, структура найденных металлических обломков свидетельствует об их деформации вследствие сверхвысоких температур, которые могли появиться только во время взрыва атомной бомбы.

С помощью рентгено-люминесцентного анализа удалось установить, что в составе сплава присутствует кремний, железо, алюминий, иттрий, ниобий и стронций. Такие элементы используются в современных военных и космостроительных сферах.

Но артефакт пролежал в земле более многие тысячелетия, что указывает существование высоких технологий у существ населявших Землю еще во времена Лемурии и Атлантиды. Эти жители Земли вероятно также вели войны за ресурсы и одна из них стала причиной исчезновения их расы. А человечество возникло после гибели настоящей цивилизации Земли.

Возможно, современные люди – это послевоенные мутанты древних предков, которые сумели выжить, но не смогли сохранить знания. Из-за воздействия радиации настоящие земляне могли деградировать и превратиться с звероподобных существ, главной задачей которых стала борьба за элементарное – еду и женщин.