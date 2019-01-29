«NASA и Роскосмос потирают руки в заговоре»: 1 февраля Земля перестанет существовать из-за столкновения с супер-астероидом – конспиролог

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Space rock 2002 NT7 воплотит в реальность древнее предсказание майя о Нибиру, но космическое тело изменит ход истории, подчеркивает эксперт.

Земля миллионы лет находится в космосе и в ее исчезновение из-за столкновения с мнимым астероидом кажется, не верит никто. Однако конспирологи уверяют, 1 февраля Земля перестанет существовать из-за столкновения с супер-астероидом. По версии экспертов, NASA и Роскосмос потирают руки в заговоре и скрывают от людей истинную причину публикации снимков двойного астероида Ультима Туле. NASA, по словам конспирологов, обвиняется в попытке «скрыть» астероид, который движется к Земле со скоростью 65 000 миль в час. По подсчетам именно это небесное тело столкнется с Землей уже в ближайшую пятницу. По крайней мере, так утверждают конспирологи, наводнившие интернет предупреждениями об угрозе под кодовым названием «space rock 2002 NT7».

NASA – ведущее космическое агентство мира – объявило на своем официальном сайте, что астероид направлялся на Землю еще в 2002 году. Было предсказано, что астероид приблизится к нашей планете с «низкой вероятностью столкновения» именно 1 февраля 2019 года. Предсказание 2002 года о NT7 и Судном дне было очень быстро отменено, и NASA объявило, что все в порядке, была ошибка.

Возможно, NASA решили отказаться от реальных подсчетов, чтобы избежать массовой истерии людей. И после 17 лет ожидания, наконец-то пришло время узнать, был ли их прогноз точен – поэтому конспиролог надеется, что сможет найти правду в этой ситуации. Одни эксперты указывают на то, что опасности нет, другие дают смелые прогнозы на конец света именно в пятницу 1 февраля. Астероидная лихорадка также распространилась по всему миру, видео загружаются в России, Бразилии, Индии наиболее популярно и быстро.

NASA и Роскосмос являются наиболее авторитетными в мире и есть подозрение, что ведущие эксперты могли даже действовать в рамках обеспечения мира на Земле и посодействовать тому, чтобы человечество было в неведении все 17 лет. За это время главы государств и даже тайный «Комитет 300» могли подготовить почву к своему исчезновению с Земли и «переезду». О Бункере речь не идет при этом, но вот о тайной космической станции или челноке – конечно да. Конспиролог предполагает, что если конец света состоится в 2019 году, то все мировые лидеры, которые знали о супер астероиде смогут сохранить историю человечества.

Таким образом, эксперты предсказывают появление астероида на орбите Земли и даже смертельное столкновение, но все же на 100% говорить об этом не хотят, опасаясь возможных последствий и массовой истерии людей по всей планете.