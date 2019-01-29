«Фантом, гриб или человек»: Кем был Ленин и о чем он пытается предупредить россиян

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Таинственный покров окружает личность вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова вот уже почти 147 лет, несмотря на опубликованную и переведенную на все языки биографию, состоящую из десятков увесистых томов.

Историки, конспирологи, политические деятели продолжают спорить, кем все-таки был Ленин и о чем он, уже в наши дни, пытается предупредить россиян. Фантом, гриб, ловко сконструированная и мифологизированная легенда или человек. Если отбросить совместную гипотезу рок-музыканта Сергея Курехина и тележурналиста Сергея Шолохова, вброшенную в информационное пространство ради проверки степени доверчивости россиян о «Ленине-грибе», то оставшиеся версии достойны рассмотрения. Владимир Ульянов с незначительной тогда, маргинальной группой большевиков, сумел самым мистическим образом изменить не только Россию, но и весь мир. Именно октябрьская победа стала началом для того, что сейчас называется «западной демократией», а также «скандинавским социализмом». Конспирологи уверены, что человеку сделать это было невозможно. В этом контексте строятся предположения о внеземном происхождении Ленина. Не обязательно инопланетном. Речь идет больше о потустороннем явлении.

Впервые фантом Ленина появился в Кремле ровно за три месяца до смерти вождя мирового пролетариата. Этот факт подтвержден многочисленными свидетельствами в эмигрантской литературе, а после развала СССР, был широко растиражирован в России. Но если в прежние годы многочисленные государственные чиновники и обслуживающий персонал видели призрак Владимира Ильича, степенно вышагивающим по длинным коридорам, то вот уже лет пять фантом стал беспокойным. Он оживленно и даже угрожающе жестикулирует и явно хочет предупредить о чем-то важном и страшном. Несмотря на смену политических, и идеологических ориентиров, Ленин остается в мире одной из самых популярных и почитаемых личностей.

Его даже пытались оживить. В прошлом коду на Крещение двое молодых людей пробрались к Мавзолею с бутылями со святой водой. Конспирологи предупреждают власти, что следует серьезно принять во внимание предупреждения сущности, которая при жизни не являлась человеком, в привычном понимании этого слова.