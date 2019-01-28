«Бензин будет по 20 рублей»: Новый маркетинговый ход заправочных олигархов заставит россиян «схавать» любые цены

Сегодня, 20:30

Сахар в упаковке по 900 граммов и «Кока-Кола» в бутылке 0,9 – топливо ждёт такой же сценарий. Психологическая стратегия будет рекламировать меньшую цену горючего за пол-литра. Рост цен будет контролироваться независимо от мировой стоимости нефти, а люди этого и не заметят.

Цены на бензин являются одной из самых важных для современной России. Многим людям не понятно, почему в стране, имеющей столько нефти, неуклонно повышается стоимость топлива. Кроме того, реальный рост цен значительно превышает прогнозы чиновников и официальных организаций.

С 1 января НДС вырос с 18% до 20%. Считается, что это увеличит бюджет России на 600 миллиардов рублей, и эти деньги якобы пойдут на финансирование национальных целей развития. Но, согласно прогнозам Центробанка, из-за повышения НДС уровень инфляции может достичь 5,5%.

«Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ» и другие крупные заправочные олигархи договорились с правительством сдерживать цены до марта. С 1 января рост цен не должен быть выше 1,7%, а Путин не исключал роста цен на 1-1,5%. Согласно ФАС, так и произошло, но по факту, рост в некоторых регионах и заправках был больше. Так, в Томской области на некоторых заправках цена выросла на 3,2% с начала 2019 года.

Аналитики из ЦБ прогнозируют, что за 2019 год цена на моторное топливо в среднем подорожает больше, чем на 4,6%. Но что же будет дальше?

Не исключается, что заправочные олигархи могут повторить сценарий мая 2018 года, подняв цену за пару недель на более чем 10%. Социальная напряжённость уже растёт, что видно по митингам и социальным сетям. На помощь может прийти новый маркетинговый ход заправочных олигархов. Она заставит обычных россиян «схавать» любые цены на бензин.

Сахар в упаковке по 900 граммов, «Кока-Кола» в бутылке 0,9 литров, яйца по 9 штук в упаковке – всё это может ждать и бензин. Во многих магазинах цены уже давно указываются за 100 граммов, таким же образом и топливо будет по 20 рублей. Казалось бы, просто сказка, но это будет цена за пол-литра. Так, повышенный НДС позволит контролировать рост цен на бензин в независимости от мировых цен на нефть, а люди же во всей рекламе будут видеть одну цифру – 20 рублей. Это очень эффективный и важный психологический ход, который, по словам маркетологов, работает всегда.

Как бы то ни было, депутаты уже учли возможно недовольство людей. Они уже предложили снизить транспортный налог владельцам автомобилей, работающих на газе. Таким образом, уменьшится общая стоимость обслуживания автомобилей и на этом фоне человек просто не заметит роста цены на топливо. В любом случае, конечный сценарий будет известен позже с учётом народного недовольства, которое уже активно распространяется среди россиян.