«Пощечина Золотову»: За похищением картины из охраняемой Росгвардией Третьяковки могут стоять люди Навального

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Вчерашнее дерзкое ограбление Третьяковской галереи, из которой неизвестными была вынесена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», могло быть заключительным аккордом в громком противостоянии Навального и Золотова.

Происшествие уже успело породить массу слухов, связывающих похищение как с противостоянием внутри правительства и попытками сместить министра культуры Владимира Мединского, так и с происками украинского президента, пытающегося испортить России скорое празднование очередной годовщины возвращение Крыма. Одной из наименее освещенных оказалась версия со своеобразным подарком главе Росгвардии Виктору Золотову от сторонников Алексея Навального. Эта точка зрения, однако, по целому ряду причин заслуживает на наш взгляд более детального рассмотрения.

Ни для кого не секрет, что большинство расследований, проводимых возглавляемым Алексеем Навальным «Фондом борьбы с коррупцией», откровенная пустышка и лишь отдельные из них были действительно содержательными. Одним из таких стало и резонансное расследование о хищениях в Росгвардии, «озолотивших» и без того небедного руководителя структуры генерала Виктора Золотова.

Опубликованный Навальным материал стал первым звеном в длительной цепочке взаимных обвинений и оскорблений между генералом и оппозиционером. Однако, вскоре, пытавшийся поначалу на равных оппонировать Навальному Золотов, вскоре утомился и попросту отмахнулся от одиозного политика, как от назойливой мухи, предпочтя игнорировать его.

При этом, ранее, генерал, обладающий черный поясом по карате, также предложил Алексею, обладающему фигурой человека, балующегося «Жигулевским», встретиться на татами и решить их спор «как подобает мужчинам». Честолюбивый, но трезво оценивающий свои шансы оппозиционер отказался решать дело силой и попытался публично высмеять вызов, однако сам быстро стал объектом насмешек многих пользователей сети, упрекнувших его в трусости.

В своих недавно опубликованных мемуарах бывший сторонник Навального Виталий Серуканов неоднократно говорит о скверном характере Алексея, его склонности запоминать любые обиды и стремлению при возможности поквитаться с теми, кто, по его мнению, оскорбил его. В этой связи несложно предположить, что произошедшее серьезно задело оппозиционера, от расследования которого просто отмахнулись, а его самого выставили трусом.

Виктору Золотову 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на воинской службе, и уже в ближайшее время он будет вынужден уйти в отставку, превратившись из официального лица в частное. Это сделает какую-либо публичную расправу над ним гораздо более сложным и опасным делом, поэтому, если Алексей действительно желал поквитаться с ним, то именно сейчас был его последний шанс.

Выбор картины, при этом, тоже мог быть не случайным. Алексей известен своей непримиримой позицией по вопросу присоединения Крыма, который убежденно считает украинским. Поэтому исчезновение «Ай-Петри» в канун торжественной для Кремля даты стало бы очень символичным. Особенно, если в дальнейшем картины всплыла был где-нибудь на территории Украины.

Необычной является и манера, в которой было совершено похищение. По имеющейся информации, молодые люди, выглядевшие как сотрудники галереи, на глазах охраны и посетителей просто подошли к полотну и… извлекли его из рамы, после чего покинули музей. Дерзко и достаточно… современно. Вполне в стиле молодых оппозиционеров.