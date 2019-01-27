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В памяти европейских государств останется только холокост, считают пользователи, ведь уже сейчас празднование снятия блокады Ленинграда пытается осуждаться немецкими журналистами, а Европа никак на это не реагирует и совсем скоро может забыть о том, что нацизм уничтожил миллионы людей.

Сегодня, 27 января, помимо снятия блокады Ленинграда отмечается и Международный день день памяти жертв Холокоста. Дата неслучайна. В этот день советские войска освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Многие вспомнили этот день в социальных сетях.

«Два преступления нацизма сошлись навсегда в памяти миллионов. Светлая память погибшим», - написал один из пользователей.

Другая же ответила ему тем, что на самом деле совсем скоро вся Европа забудет обо всех памятных днях, кроме холокоста и только Россия будет помнить знаменательные даты.

«Боюсь что на западе уже не помнят о Ленинграде, им достаточно помнить Холокост, об остальных преступлениях они либо уже забыли, либо над этим усилено работают. Боюсь через 5 лет только в РФ будут помнить о других преступлениях нацизма», - написала она.

Некоторые пользователи согласились с ней и косвенно подтвердили ее слова. По их мнению, Европа может забыть о других преступлениях нацизма к 2024 году в знак солидарности с современной Германией, так как уже сейчас сама ФРГ пытается «пристыдить» Россию за то, что она празднует день снятия блокады Ленинграда парадом. По мнению одной из журналисток, подобное мероприятие неприемлемо для памяти погибших и московским властям не стоит злоупотреблять подобной трагедией. Эта новость всколыхнула российскую общественность и многие попытались указать Германии на «ее место».

Как бы то ни было, естественно, что современная республика Германия пытается забыть все те ужасы, что натворили ее граждане в годы Третьего Рейха. И уже сейчас она, вместе с европейскими государствами, может пытаться стереть из памяти эти ужасные страницы, но историю нельзя переписать, а потому с этим приходится мириться и в РФ история Второй мировой войны будет помниться всегда.