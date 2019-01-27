Матрона и Ванга: «астероид расколет землю 1.01.2019» - двухкилометровый 2002-NT7 приблизился к Земле

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Ученые проанализировали траекторию движения и нашли доказательства к словам Ванги и Матроны Московской.

Конец света – самая обсуждаемая и волнующая людей тема. Это никак нельзя предотвратить, однако можно быть готовым к определенной дате.

Известные предсказательницы утверждали, что во время кровавой луны, будут меняться судьбы людей.

Каждый трактовал это понятие по-своему. Одни ученые высказались, что астероид двухкилометровый 2002-NT7 пролетит на расстоянии 60 миллионов километров от Земли. Однако большинство других ученых уверены, что конец света неизбежен и траектория полёта напрямую связана с Землей. Третьи же исследователи трактовали фразу Ванги и Матроны Московской так, что виной конца света, который наступил, будут сами люди. Кровавая луна энергетически повлияет на каждого зревшего на неё так, что поднимутся войны, митинги и противостояния. На самой же Земле также будут бушевать стихийные бедствия. Цунами, изменения климата, аномально теплые или наоборот холодные зимы – всё это будет порогом конца света.

Многие сводят слова прошлый лет провидцев с настоящим, и, проведя аналогию, становится ясно, что конец света начался уже давно и скоро все совсем кончится.

Также природные катаклизмы, которые спали тысячи лет и проснулись уже в начале этого года. К примеру учёные приводят Йеллоустоун - он считается одним из самых непредсказуемых и опасных вулканов в мире.

Однако другие ученые, которые утверждают, что концу света всё же быть. Замечают все больше таинственных точек в небе около Солнца, что, как днём, обычным зрением, так и в телескопы, видны каждому. Эта точка, которую многие путают с Нибиру, на самом деле и может являться смертоносным астероидом, который навестит Землю 1.01.2019.