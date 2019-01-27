Битва экстрасенсов и церкви: Умерший муж превратил в труху квартиру пенсионерки после раскола на Украине

Экстрасенс, священник и ещё два эксперта не смогли решить проблему пенсионерки из Одессы, в которой несколько недель творятся паранормальные явления. По её словам, умерший муж мстит ей за поддержку «Патриарха всея Руси» Филарета.
По словам Зои Валерьевны, всё началось в прошлом месяце, в канун Нового года с перегорающих в кухне лампочек и странных звуков. Всего за неделю пенсионерка заменила 6 лампочек, после чего «плюнула» на это дело, перейдя, в основном, на свечное освещение. Также ей были отмечены странные «щёлкающие» звуки по ночам и «перетянутые» краны в ванной – не раз слабой пожилой женщине приходилось звать соседей утром, чтобы пустить воду. Наутро ситуация повторялась.
После пришёл черёд посуды. Проснувшись ночью от жуткого грохота, хозяйка поспешила на кухню и обомлела: дверцы навесных шкафов были приоткрыты, битая посуда рассыпалась по полу.
Хозяйка пригласила местного священника, который попытался «намолить» кухню и злополучный угол. Посетовав на отсутствие иконостаса, батюшка порекомендовал оставлять на ночь свечки в указанных местах.
Буквально следующей ночью в ранее не тронутой гостиной был сломан шкаф – полки порушены, дверцы распахнуты настежь, стёкла в них побиты. Вещи из шкафа были разбросаны по всей комнате. Перепуганная насмерть хозяйка решила «чем чёрт не шутит» и позвала всех специалистов, кого могла найти – местного шамана-экстрасенса, уфолога и специалиста по патогенным зонам.
Двое последних ограничились недееспособными теориями, а версия экстрасенса оказалась интересней, это могла быть месть умершего в прошлом году супруга:
По словам экстрасенса, единственный способ угомонить не упокоенного супруга – вымолить прощение и вернуться в лоно родной церкви, которой тот привержен и в которой заключался их брак. Судя по словам пенсионерки, она намерена отстаивать свою позицию, ссылаясь на то, что «у нас, живых, тут всё не так просто».