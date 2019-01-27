Битва экстрасенсов и церкви: Умерший муж превратил в труху квартиру пенсионерки после раскола на Украине

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Экстрасенс, священник и ещё два эксперта не смогли решить проблему пенсионерки из Одессы, в которой несколько недель творятся паранормальные явления. По её словам, умерший муж мстит ей за поддержку «Патриарха всея Руси» Филарета.

По словам Зои Валерьевны, всё началось в прошлом месяце, в канун Нового года с перегорающих в кухне лампочек и странных звуков. Всего за неделю пенсионерка заменила 6 лампочек, после чего «плюнула» на это дело, перейдя, в основном, на свечное освещение. Также ей были отмечены странные «щёлкающие» звуки по ночам и «перетянутые» краны в ванной – не раз слабой пожилой женщине приходилось звать соседей утром, чтобы пустить воду. Наутро ситуация повторялась.

«Через недели две стала замечать странные туманные силуэты в углу комнаты. Сперва списывала на больное зрение, но «туман» продолжал появляться в одном и том же углу»

После пришёл черёд посуды. Проснувшись ночью от жуткого грохота, хозяйка поспешила на кухню и обомлела: дверцы навесных шкафов были приоткрыты, битая посуда рассыпалась по полу.

«Дверцы были не распахнуты, а именно приоткрыты, как будто что-то «вытолкнуло» посуду изнутри»

Хозяйка пригласила местного священника, который попытался «намолить» кухню и злополучный угол. Посетовав на отсутствие иконостаса, батюшка порекомендовал оставлять на ночь свечки в указанных местах.

Буквально следующей ночью в ранее не тронутой гостиной был сломан шкаф – полки порушены, дверцы распахнуты настежь, стёкла в них побиты. Вещи из шкафа были разбросаны по всей комнате. Перепуганная насмерть хозяйка решила «чем чёрт не шутит» и позвала всех специалистов, кого могла найти – местного шамана-экстрасенса, уфолога и специалиста по патогенным зонам.

Двое последних ограничились недееспособными теориями, а версия экстрасенса оказалась интересней, это могла быть месть умершего в прошлом году супруга:

«Дело в том, что я поддержала Филарета и Киевскую епархию. Мы с мужем венчались в церкви Московского патриархата, ведун сказал, что его мог не устроить такой выбор. На небесах свои правила, но муж может многого не понимать»

По словам экстрасенса, единственный способ угомонить не упокоенного супруга – вымолить прощение и вернуться в лоно родной церкви, которой тот привержен и в которой заключался их брак. Судя по словам пенсионерки, она намерена отстаивать свою позицию, ссылаясь на то, что «у нас, живых, тут всё не так просто».