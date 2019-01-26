Сценарий войны с Россией озвучили на Украине

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Нападение может случиться в любой момент,считают в Верховной Раде. Как и ожидалось, самой горячей точкой станет побережье Черного моря.

Такое заявление не так давно сделал бывший депутат - Василий Куйбида. Он выразил опасение в связи с тем, что Украина «окружена» со всех сторон. Также, по его мнению, нападение можно ждать и со стороны Белоруссии, находящейся с Россией в хороших отношениях. «Направления Белоруссии и черноморского побережья двумя огромными клещами охватят и задушат Украину. В настоящее время Киев уже должен начинать готовиться противостоять России», - считает Куйбида.

Стоит отметить, что многие политики Украины уже не раз прогнозировали начало войны с Россией, при этом делая упор на том, что агрессором будет именно Кремль. Тем не менее, основным провокатором в конфликтах между двумя странами до сегодняшнего дня всегда выступал Киев, очевидно, следуя принципу «лучшая защита - это нападение».

Так, 25 ноября прошлого года три судна Украины без предупреждения вошли в российские морские воды в Керченском проливе. Российским пограничникам пришлось применить силу для их остановки. Тогда 24 моряка этих судов были арестованы и в настоящее время все еще находятся под стражей. 15 января срок их ареста был продлен еще на несколько месяцев, до 6 апреля.

Не смотря на то, что в данном случае провокация очевидна, большинство граждан Украины считает, что Россия держит моряков незаконно. В поддержку «украинских политзаключенных» в ноябре прошлого года в Киеве прошла акция, в рамках которой на знаменитой Арке Дружбы народов была искусственно создана трещина. Мероприятие прошло в день памяти жертв голодомора, тем самым активисты старались привлечь как можно большее внимание населения к тому, что во всех бедах их народа всегда была виновата Россия.