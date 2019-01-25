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Украинское государство может стать зависимым от европейских стран по примеру Греции, которая вследствие экономического кризиса из развитого государства превратилась в развивающееся.

Стало известно, что хакеры обнародовали материалы тайного проекта Integrity Initiative, который якобы настроен на то, чтобы вести информационную войну против России. Причем взломщики уверены, что документы, которые они обнаружили, свидетельствуют о том, что Украина готовилась к столетней войне с Российской Федерацией. Также украинцы, согласно полученным данным, обращались за помощью в Великобританию, что наводит на определенные мысли. Сергей Лавров вообще считает, что это проект направлен только на то, чтобы «очернит» РФ в глазах европейской общественности. Доподлинно неизвестно, как работают механизмы данного проекта, но аналитики уже всерьез задумываются над тем, что же может дать Украина взамен на помощь Европы.

Специалисты считают, что при самом «удачном» сценарии Украина, конечно, попадет в ЕС, но на «птичьих» правах и вскоре ее ожидает экономическая катастрофа, которая уже сейчас сказывается на уровне жизни населения. Все дело в том, что с 2013 года наблюдается быстрый экономический упадок в Украине и пока что подъема не наблюдается. Все это напоминает ситуацию в Греции, когда кризис очень сильно сказался на стране и Европа попыталась помочь члену ЕС. Однако теперь «греческий проект» превратил это государство в фактически зависимое от европейских стран и при этом уровень жизни значительно упал, так как за практически десять лет в Греции ничего не изменилось. Специалисты уверены, что такая же судьба ожидает и украинское государство, ведь оно хоть и стремится в ЕС, ничего взамен дать не сможет, да и конкуренцию пока составить серьезную также не способно. Потому Украине стоит сначала разобраться с собственными внутриполитическими проблемами самостоятельно, чтобы потом суметь представить себя на международной арене в выгодном свете.