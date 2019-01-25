Нечего есть, нечем дышать: Климатологи грозят человечеству скорым апокалипсисом

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Изменение климата ставит под угрозу половину мировых запасов подземных вод, а концентрация в атмосфере углекислого газа уже привела к исчезновению многих видов растений.

Климатологи снова грозят человечеству скорым апокалипсисом. По разным прогнозам, до полного исчезновения человечества осталось от 40 до 100 лет, но и эти зловещие цифры могут сократиться втрое если ситуация не изменится кардинально причем уже сегодня.

Исследователи выяснили, при увеличении средней температуры еще на 2 градуса Цельсия, людям станет нечего есть и нечем дышать. Растения, которые естественным образом поглощают углекислый газ из атмосферы, очень зависят от изменений в почве, которые провоцирует количество влаги.

Влаги становится все меньше. И это касается не только видимой воды, но и что более важно грунтовых вод и подземных источников. Более четверти населения Земли зависят от водоносных горизонтов, и большая часть этого запаса сформировалась еще в древние времена, когда жили динозавры. Ученые отметили, что запасы этой воды практически не возобновляются, то есть ресурс конечен.

В документе, опубликованном на этой неделе в журнале «Изменение климата природы», ученые из Великобритании, Австралии, Канады, Германии, Франции и США представили данные, полученные на основании созданной гидрологической модели, которая показала, как изменение климата скажется на водоносных горизонтах. Оказалось, что связанные с климатом изменения в количестве осадков в следующем столетии приведут к истощению 44% грунтовых вод, а далее вода начнет исчезать в геометрической прогрессии.

«Это можно охарактеризовать как экологическую бомбу замедленного действия, потому что любое изменение климата, влияющее на возобновление ресурса, происходящее в настоящее время, может повлиять только на базовый сток рек и водно-болотных угодий в течение длительного времени», - Заявил Марк Катберт из британского Университета Кардиффа.

Это значит, что тяжелый засушливый период может сказаться на местной растительности или даже привести к исчезновению некоторых представителей флоры, что приведет к снижению эффективности поглощения растениями углекислого газа из воздуха. При более высокой концентрации углерода люди не смогут дышать.

Кроме того, исследования показывают, что растениям может потребоваться много времени, чтобы прийти в норму после засухи, даже если за засухой сразу последует период сильных дождей, этого может быть недостаточно, чтобы нивелировать последствия.

Каждому человеку стоит задуматься о своем будущем. Растение может обходиться без воды до нескольких месяцев, некоторые животные до нескольких недель, а человек умрет без воды через три дня.