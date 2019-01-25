С вещами на выход: Приказ Пугачевой Галкину стебать Путина может закончиться выдворением семейства из России

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Шутки Галкина и критика Примадонны в адрес президента ради получения гражданства ЕС могут закончиться тем, что их «лояльность» к родине оценят на самом высоком государственном уровне и попросят покинуть страну в принудительном порядке.

Смеяться над политиками в РФ можно, а вот критиковать нужно аккуратно и аргументировано, чем и пользовался до сих пор Максим Галкин, высмеивая Путина и других первых лиц России, но в последнее время создается впечатление, что у шуток есть политический мотив, да и сами шутки теперь выглядят как насмешки. Возможно, Галкин выполняет приказ властной и дальновидной жены стебать Путина, чтобы прослыть сторонниками оппозиции и заслужить благосклонность Европы, а то ведь санкции, чего доброго, могут лишить звездное семейство активов по всему миру.

Возможно, все это только совпадения, но хронология событий указывает на то, что оппозиционные настроения у Пугачевой появились в 2015 году, когда санкции США и Запада значительно расширились и затронули не только политиков и бизнесменов, но и просто публичных людей. Гонения начались на журналистов, активистов, артистов и исполнителей. С новым пакетом санкций в 2017 году настроение Аллы Борисовны стало еще более оппозиционным, а годом ранее звезда жестко раскритиковала запрет на проведение концертов по желанию артиста и необходимость продюсерам платить деньги в казну за организацию мероприятий. Ну а Галкин по-прежнему объясняет свои выпады в адрес Путина желанием отстаивать свободу слова.

Любопытно, что вместо того, чтобы избавиться от рисковых активов, которые могут в любой момент попасть под санкции, Пугачева и Галкин продолжают инвестировать в экономику других государств. Например, приобретать дорогостоящую недвижимость на Кипре и в Швейцарии. Ничего удивительного в этом нет. Как любые нормальные родители, Галкин и Пугачева должны заботиться о будущем своих детей, а нестабильная политическая обстановка в мире в любую секунду может перерасти в вооруженное противостояние государств, поэтому соломку следует стелить везде, где только можно.

Но есть нюансы. Получение второго гражданства на фоне антипутинских высказываний может закончиться выдворением семейства из России и даже лишением гражданства в РФ. Терпение и политиков не бесконечно, да и народ может расценивать второе гражданство как предательство со стороны любимейшей Народной артистки и самого главного комика. Не нравится родина – с вещами на выход, как говорят в народе.