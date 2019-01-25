«Денег нет, но вы держитесь»: Появился список продуктов, на которых придется экономить

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В материалах Росстата появился список подорожавших продуктов за 3 недели 2019 года.

Новогодние праздники прошли - отгремели салюты, новогодние украшения убраны, все с радостью встретили год свиньи. Теперь настало время вернуться к обыденной жизни и обратить внимание, с какими ценами нас встречает год, чтобы начать грамотно планировать семейный бюджет. В официальном отчете Росстата можно ознакомиться с изменением цен за 3 первых недели 2019 года. В основном, цены увеличились на плодовоовощную продукцию, в среднем прирост составил 0,6%. Больше всего на капусту - 2,5%, помидоры - 2,1%, морковь - 1,1%. Как ни странно, огурцы стали дешевле на 2,4%. Выросли цены на колбасные изделия, больше всего на сосиски, сардельки, колбасу полукопченную на 0,4%, любителям сладкого тоже придется платить больше за шоколадные конфеты на 0,4%. Стоит обратить внимание, некоторые продукты стали дешевле, а именно: яйца куриные - 1,3%, свинина – 0,3%.

Пользователи не верят официальной статистике и ждут большего подорожания цен: «Бензин за 2018 год подорожал на 30% и значит, инфляция составит в 2019 году не менее 30%»,«Денег нет, но вы держитесь. Эти слова мы запомнили и живем с этим девизом уже много лет».

Материалы Росстата показывают одни цифры, а по факту прилавки магазинов показывают совсем другое. Неравнодушные граждане больше жалуются на отсутствие работы и очень маленькую зарплату, особенно касается небольших городов, поселений, деревень.

«Работы нет, а если платят не более семи тысяч рублей, как жить? Еще и продукты дорожают», - пишут озадаченные граждане.

Где брать деньги жителям с маленькой зарплатой, пенсионерам на подорожавшие продукты остается загадкой.

По мнению многих экономистов, рост цен на многие товары продолжается в связи с нестабильной экономической ситуацией. В большинстве случаев повышение цен происходит из-за ускоренного темпа роста инфляции, а также из-за повышения налогов и сборов.