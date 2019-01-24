«Нибиру вот-вот ударит»: Какие явления уфологи выдают за атаку Планеты Х

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Каждый день Земля якобы рискует погибнуть от удара «Звезды смерти», предполагаемыми фото которой уже никого не удивить, но Армагеддон не наступает. Почему?

Вам что-нибудь известно о таких оптических явлениях как гало, эффект двойного Солнца или блики фотокамеры? Если нет, рекомендуем с ними ознакомиться, иначе уфологи-сказочники и дальше будут зарабатывать на вашей наивности приличные деньги.

В современном информационном пространстве практически невозможно пролистать новостную ленту, не наткнувшись на статью в стиле: «Нибиру вот-вот ударит». Для кого пишутся подобные материалы? Целевая аудитория баек о Планете Х - сторонники различных теорий заговора, верующие в инопланетян конспирологи и прочие любители научной фантастики. Дабы не стать фанатом Нибиру и, следственно, посмешищем, нужно лишь понимать, какие явления уфологи выдают за атаку Планеты Х, то бишь, как вас пытаются обмануть.

Гало

Данный оптический феномен, светящийся вокруг источника света, вызван кристаллами в перистых облаках. Проще говоря, лучи света отражаются и преломляются в верхних слоях тропосферы, где встречаются маленькие льдинки. Уфологи же объясняют эффект гало по-своему. В альтернативных теориях Армагеддона Солнце играет роль Нибиру, а наиболее яркие точки на границах гало - это спутники Планеты Х. Звучит, как полнейший абсурд, но многие верят конспирологам.

Двойное Солнце

Чаще всего вы можете увидеть в Сети предполагаемую «Звезду смерти» на фоне Светила. Уфологи скажут, что Нибиру собирается уничтожить Солнце, но это не так. На самом деле, наша звезда просто отразилась в атмосферных кристаллах льда - очень схожий с гало эффект.

«Рваное небо»

Еще один простой способ получить снимок Нибиру - сфотографировать облака после пролета сквозь них авиалайнера. Воздушные суда оставляют за собой так называемое «рваное небо», которое уфологи нагло выдают за прошедшую едва ли не в миллиметрах от Земли Планету Х.

Катаклизмы

Легче всего предсказать Армагеддон по вине Нибиру на основе новости о проснувшемся вулкане. Все 4,5 млрд лет своего существования Голубой шар двигает литосферными плитами, что предписано природой и чревато сейсмоактивностью разного уровня опасности. Еще раз, так было всегда, но сейчас вдруг стало популярным связывать землетрясения и прочие катаклизмы с желанием «Звезды смерти» вырвать ядро.

Блики

Смешнее всего читать новости о Нибиру, построенные на бликах фотокамер, ибо такие снимки есть на каждом смартфоне. Ярко освещенное пятно на выпуклой поверхности действительно напоминает НЛО, звезду и прочие объекты из космоса, но достаточно лишь приглядеться, чтобы разоблачить обман.

Вот так делаются новости о неминуемом «конце света» по вине некой Планеты Х. Надеемся, полезные сведения из оптики и геологии позволят вам защититься от обмана.