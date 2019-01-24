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Спустя 5 лет нашли того, кого можно обвинить в госизмене и самим уйти от правосудия.

Оболонский районный суд Киева вынес приговор о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович признан виновным в государственной измене. Стоит разобраться в деталях данного дела. В феврале 2014 года, после того, как Янукович подписал «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине» - массовые протесты вопреки соглашению вспыхнули с новой силой, которую президент не мог уже остановить, чувствуя угрозу не только государственного переворота в стране, но и угрозу собственной жизни.

В связи с этой угрозой Янукович тайно покинул страну с соратниками, а к власти пришла, так называемое, временное правительство, которое возглавил в виде исполняющего обязанности президента Александр Турчинов. Оппозиция победила Януковича обманом, дав гарантии урегулирования, а сама послала народ на больший бунт.

А теперь стоит обратить внимание на то, что сами представители оппозиции, политики и лидеры митингующих преследовали одну цель - сместить действующего президента путём госпереворота. Януковича обвинили в том, что он 1 марта 2014 года написал официальное обращение к Путину с просьбой ввести войска на Украину - это и стало основным обвинением. В то время как нелегитимное правительство, которое пришло к власти путём госпереворота, Янукович всё ещё оставался легитимным президентом страны вплоть до выборов в июне 2014 года, что Путин также поддерживал и не признавал «нелегитимное правительство» которое пришло на смену Януковичу. Так позиция Кремля сохранялась до официальных выборов в Украине. Получается так, что совершив госпереворот, оппоненты Януковича сами попадают под статью 111 уголовного кодекса Украины, которая и предполагает госизмену. Стоит отметить то, что в Украине «вторая Венесуэла» наблюдается с 2014 года, так как сценарий практически идентичен. Осудив и признав виновным в госизмене Януковича, нынешнее правительство Украины заметает за собой следы собственной госизмены путём свершения госпереворота.