«Атака на Приморье»: НЛО сфотографировали над Русским мостом во Владивостоке

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Приморская столица вновь стала площадкой для странных событий. Еще совсем недавно жители Владивостока оказались невольными свидетелями целой плеяды необычных явлений, таких как «раздвоение» Солнца и появление облика Нибиру над бухной Золотой рог, а теперь над городом возле острова Русский был замечен НЛО.

В объективы фотокамер очевидцев неопознанный летающий объект попал во второй половине дня 23 января. Он был замечен над Русским мостом, где провел некоторое время, паря в воздухе, после чего исчез также неожиданно, как и появился. При этом, несмотря на то, что наблюдать событие удалось сразу нескольким горожанам, ни идентифицировать объект, ни составить какое-либо предположение о его форме не удалось.

Стоит отметить, что последние месяцы ознаменовались существенным увеличением активности НЛО, которое стало то и дело отмечать в разных точках земного шара, где, как правило, происходят какие-то важные события. Так, неопознанный объект сопровождал недавний вывод на орбиту новейшего американского разведывательного спутника ракетой-носителем Delta IV Heavy, запущенного с калифорнийского космодрома Ванденберг. Над Владивостоком НЛО отметилс во время губернаторских выборов, на которых победил Кожемяко, а во время новогодних праздников сообщения об обнаружении странных летающих объектов поступали из многих стран мира, в том числе из Китая и Японии.

Возвращаясь к Приморью, не лишним будет отметить, что многие жители оказались не на шутку встревожены этими новостями, поскольку увидели прямую связь между ними и наблюдавшимся вчера во Владивостоке «рогатым» Солнцем, которое вопреки законам оптики не отражалось в воде. Восприняв эту оптическую аномалию как отсылку к Библейским пророчествам, многие всерьез заговорили о возможной близости Судного дня.