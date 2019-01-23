«Плохой коп, хороший коп»: Японская общественность отреагировала на возвращение Абэ ни с чем

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Удивление. Именно так отреагировала японская общественность на безрезультатность последних российско-японских переговоров на высшем уровне. Активная внешняя политика премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также его монументальная уверенность в готовности России пойти на уступки в вопросе южных Курильских островов сформировала у населения страны совершенно нереалистичные ожидания от недавней встречи.

Моментом настоящего отрезвления для Абэ стала беседа с Сергеем Лавровым, предшествовавшая его встрече с Путиным. Общаясь с главой МИД, японский премьер, еще несколько недель назад рассуждавший о том, как следует поступить с жителями островов, когда они отойдут Токио, с удивлением узнал, что передавать ему Курилы, оказывается, никто не собирается.

Вместо этого Лавров, с привычной ему холодной четкостью, напомнил Абэ о том, что Россия ждет от Японии признания итогов Второй мировой войны, а, следовательно, и суверенитета Москвы над всеми островами южной Курильской гряды.

Японские общественность отреагировала на это сравнив российское руководство с полицейскими из детективных историй, разыгрывающими схему «плохой коп, хороший коп». Злым полицейским при этом стал Лавров, а добрым – Путин.

Напомним, что с большим ажиотажем эти переговоры между лидерами России и Японии, ставшие уже 25-ми по счету, ожидали не только японцы, но и россияне. В отечественных СМИ и политических Telegram-каналах, в частности, активно муссировалась идея о присутствии закулисной внутриполитической борьбы между «прокитайской» и «прояпонской» партиями внутри российского правительства.

В этом контексте, потенциальная возможность территориальных уступок Японии преподносилась как стратегический ход, призванный замедлить экспансию Китая на Дальний Восток РФ и активизировать развитие дальневосточных регионов. Необоснованность подобных заявлений, впрочем, была очевидна с самого начала и лишь подтвердилась по итогу переговоров.