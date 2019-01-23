«Народ – стадо баранов»: Кокорина в очередной раз пытаются «отмазать»

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С момента помещения в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева прошло уже несколько месяцев. Пребывание под стражей, казалось бы, должно было дать им достаточно поводов и возможностей, чтобы переосмыслить свои действия и обзавестись если и не полноценным чувством вины, то хотя бы чем-то на него похожим. А сходящая уже на нет волна народного гнева создавала хорошие условия для публичного покаяния и последующей реабилитации в глазах общественности.

Однако, глупость, как известно, не лечится и именно это, в очередной уже раз, доказал своим поведением Александр Кокорин, который вместо того чтобы принести извинения, назвал народ «стадом баранов». В начале этой недели в сеть утекла фотография одного из ответов футболиста на фанатские письма, где Александр пишет: «Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже».

Представители футболиста, после того, как содержание письма стало достоянием общественности, конечно же попытались объяснить, что ничего такого Александр вовсе не имел в виду и под «народом» в письме подразумеваются совсем не россияне. Об этом, в частности, заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, добавив, что цитата «вырвана из контекста». О каком именно контексте идет речь она не уточнила.

Напомним, что Кокорин является все еще является игроком футбольного клуба «Зенит», принадлежащего компании «Газпром», которая в свою очередь гордо именует себя «национальным достоянием» России. И если у кого-то еще оставались иллюзии в отношении того, как именно руководство «Зенита» и «Газпрома» относится к рядовым россиянам, то сейчас самое время от этих иллюзий отказаться.