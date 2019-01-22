«Холодной войны нет»: Главным соперником США по лидерству в мире является Китай, а не Россия

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РФ существенно отстает от ведущих стран, считают аналитики, а мировыми лидерами по экономике, научным исследованиям и инновациям являются именно США и Китай, которые соперничают между собой за первенство.

Сегодня, 22 января, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отношения США и России не обречены на состояние холодной войны.

«Речь не идет о том, что мы обречены на противостояние в духе холодной войны», - сказал он по видеосвязи с участниками Международного экономического форума в Давосе.

Так он попытался опровергнуть обострение отношений между странами. Однако аналитики усмотрели в этом совсем другой подтекст. Некоторые их них считают, что Россия на самом деле не совсем соперник США. Скорее Китай уже идет на опережение по многим параметрам, и именно он представляет угрозу престижу американского государства.

«Главный соперник США это Китай. Посмотрите мировую статистику по экономике, научным исследованиям и инновациям - там ровно 2 лидера. Китай и США, причём Китай уже впереди. А Россия не входит даже в десятку. Нам надо не сверхдержаву из себя корчить, а делать ровно то что делал Китай 50 лет назад - пытаться дружить со всеми и мирно развиваться», - сообщили они.

Так, они уверены в том, что сейчас Российской Федерации стоит укреплять свои позиции на международной арене не за счет конфликтов, а за счет мирного урегулирования любых споров и пытаться иметь контакт с Европой и США. Здесь, конечно, «палка в двух концах», так как Россия старается поддержать многие новообразованные государства в свободе своего самоопределения и так вызывает агрессию ЕС и США. Но, с другой стороны, это приносит ей большие убытки, ведь санкции все-таки отражаются на экономике и вредят не только общемировому престижу, но и покупательной способности собственных граждан.

Как бы то ни было, аналитики уверены, что никакой «холодной войны» нет и главным соперником США по лидерству в мире является Китай, а не Россия и государству стоит задуматься над развитием научных технологий, ведь Китай уже запустил свой луноход для посадки на обратную сторону Луны и совершил таким образом прорыв в развитии не только собственных знаний о космосе, а также всего мира.