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Трагедия в Магнитогорске, взрыв в Шахтах под Таганрогом, горящее судно в Керченском проливе — эксперт связывает с незаконной деятельностью киевских властей из-за отказа транзита газа через Украину.

Не так давно министр энергетики России Александр Новак назвал условие для продолжения транзита газа через Украину. Президента Украины и его сподвижников не устроили обоюдные договоренности, после которых и началась череда происшествий, связанных с газом в России. Эксперт убежден, что взрыв в Магнитогорске, в Шахтах и на сегодняшний день горящее судно в Керченском проливе под флагом Танзании. Во всем этом присутствует лишь одно связующее звено - «газ».

«Это определенно провокация со стороны Киевских властей, в частности Петра Порошенко и его команды. Транзит газа закрыт для украинской стороны и судя по всему, череда происшествий, связанных с газом в России могут носить умышленный киевский характер. Я не исключаю, что из-за запрета поставок газа — Порошенко пошел на крайние меры и показывают свою политику Владимиру Путину. Равным счетом, что и введение военного положения в Украине перед своими перевыборами. Действительно, события за прошедший месяц стали трагедией для страны. Все это нанесло сильнейший урон по России, люди напуганы. Ужасает еще и тот факт, что некие мошенники стараются запугать жителей Магнитогорска новостями о совершении взрывов в разных частях города. Мы призываем, чтобы люди не поддавались на уловки политических провокаторов. Стоит вспомнить тот факт, что сразу после взрыва в Магнитогорске на линию правоохранительных органов позвонил некий радиоведущий украинского СМИ Евгений Вольнов. Он заявил, что власти России специально спровоцировали взрыв и связал это с подтверждением своего авторитета главой государства. Мое мнение — радиоведущий должен быть наказан за подобное высмеивание русской трагедии, наказан уголовным законодательством со всеми вытекающими отсюда последствиями», - подытожил эксперт Георгий Власенко.

Судя по всему, действующая киевская власть изо всех пытается «напугать» жителей России и в частности главного оппонента - Путина, но забывает об одном, что весь народ — он един и близок друг к другу, вне зависимости под каким флагом мы находимся. Украина — это ближайшие родственники, и в каждой даже глухой деревне - есть родственник в Украине или России. Месть государственной власти — не должна носить под собой подоплеку, связанную со всеобщей трагедией. Для этого созданы более гуманные и разрешенные международными соглашениями способы разрешения конфликта.