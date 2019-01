Друг подложил свинью: Задержанного в аэропорту за наркотики казахстанца приговорили к смертной казни

View this post on Instagram

@denis_denski В аэропорту Дубая пассажир пойман с двумя упакованными новыми телефонами, которые дал ему его друг, чтобы передать своей семье. В коробках от телефонов обнаружили наркотики. Пассажир сказал таможенникам, что только помогал другу доставить телефоны его семье. Теперь парень приговорен к смертной казни. Никогда не помогайте никому перевозить незапечатанные или даже запечатанные предметы. Даже для семьи друзей! Вас могут серьёзно подставить!