Друг подложил свинью: Задержанного в аэропорту за наркотики казахстанца приговорили к смертной казни

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В пятницу, 18 января, сотрудники таможни аэропорта в Дубае задержали гражданина Казахстана, у которого были найдены 2 запечатанные коробки с телефонами. В изъятых коробках находились наркотики. Пассажира приговорили к смертной казни.

Задержанный рассказал, что «телефоны» он перевозил по просьбе друга, который попросил его передать посылку его родственникам.

Стражи правопорядка в комнате досмотра распечатали коробки от телефонов Iphone, внутри которых находились пакеты с белым сыпучим порошком. Проведённая экспертиза заключила, что содержимое пакетов является наркотическим средством.

Молодой человек свою вину отрицает и утверждает, что не знал о запрещённых веществах в коробках, а провозил, по его словам, обычные запечатанные айфоны. Судя по всему, друг подложил свинью своему товарищу и сейчас мужчина находится на грани жизни и смерти.

Посольство Казахстана пока никак не прокомментировало информацию о задержании и приговоре. Если послы не вмешаются, то назначенный приговор будет исполнен уже в ближайшие дни.

Напомним, что законодательство в ОАЭ одно из самых суровых и строгих в мире. Перевозку и продажу наркотиков здесь равносильна убийству. Арабские законы во многом пересекаются с законами Корана, поэтому там весьма суровые наказания по сравнению с другими странами. Например, в прошлом году россиянка, улетевшая на долгожданный отдых в ОАЭ, вернулась домой весьма покалеченной и не отдохнувшей. Туристку избили плетями по пяткам за пьяное поведение и распитие алкоголя в общественном месте. Также гражданке теперь навсегда закрыт доступ в страну.