«Острова не отдадут»: Аналитики оценили вероятность заключения мирного договора между Японией и Россией

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Япония преднамеренно перед выборами в своей стране снова поднимает вопрос Курильских островов, считают специалисты. При этом апеллирует она к трактату, который был заключен в 1855 году, тогда как его существование давно окончено, а по итогам Второй мировой войны Курилы принадлежат России.

На днях Япония вновь решила предъявить претензии насчет владения Россией Курильскими островами. Государство желает разрешить спорный момент с Южными островами и их притязания на эти территории они оправдывают заключенным в 1855 году Трактатом о торговле и границах, а Россия, в свою очередь, апеллирует тем, что острова принадлежат им после договоров, заключенных после Второй мировой войны. Второе звучит вполне логично, так как, согласно хронологии, Россия последняя «отвоевала» Курилы, закрепив за этим то, что «смыла с себя позор русско-японской войны», как выразился Иосиф Виссарионович Сталин. Ведь апеллировать к трактату, который был заключен в 19 веке, достаточно глупо, так как ему более 150 лет и, к тому же, есть множество обстоятельств, которые препятствуют возвращению этих территорий в состав Японии. Ведь Турция не предъявляет претензий на Крым или Балканы, хотя они и были в составе прежнего государства, потому как это попросту нелогично и даже звучит абсурдно.

Аналитики оценили вероятность заключения мирного договора между Японией и Россией и уверены в том, что в конечном итоге острова все равно не отдадут, ведь Япония попросту нагнетает обстановку перед выборами, что уже вошло в традицию. При этом обмен территорий они предлагают взамен на мирный договор. Некоторые политологи называют его «красивой бумажкой», тогда как вполне реальные острова перейдут под власть японского государства. По их мнению, Российская Федерация на это не пойдет и вопрос Южных Курильских островов между двумя странами так и не будет решен.